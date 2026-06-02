Людей в Латвии все меньше: за год население страны уменьшилось на целый небольшой город
В начале этого года в Латвии проживало 1,845 млн человек, что на 0,8%, или 15 500, меньше, чем годом ранее, и это наименьшее сокращение численности населения за последние три года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).
В результате того, что смертность стала превышать рождаемость, то есть из-за отрицательного естественного прироста, численность населения сократилась на 0,8%, или 14 200 человек, а в результате того, что численность уехавших превысила число приехавших (из-за отрицательного миграционного потока), сокращение составило 0,1%, или 1300 человек.
В прошлом году в Латвии родился 11 931 ребенок, что на 956 детей (7,4%) меньше, чем в 2024 году. При этом в 2025 году было зарегистрировано 26 109 умерших, что на 552 (1%) меньше, чем годом ранее.
Данные также свидетельствуют, что в прошлом году в Латвию въехало 13 800, а выехало 15 100 человек.
В 2025 году в Латвию въехало на 875 человек (6%) меньше, чем в 2024 году. Из других стран-членов Европейского союза (ЕС) прибыло 3300, (24,2%) иммигрантов, что на 16,1% меньше, чем годом ранее, из них больше всего было иммигрантов из Германии - 739 (22,1%). Из стран-кандидатов в ЕС прибыло 3300 (24,1%) иммигрантов, из них 2800 - из Украины. Из Великобритании прибыло 2200 (15,5%) от общего числа иммигрантов, из России - 1500, (10,9%), а из Индии - 994 (6,8%).
В прошлом году из Латвии выехало на 3820 человек (20,2%) меньше, чем в 2024 году. В другие страны-члены ЕС в 2025 году отправились 8300 (54,6%) всех уехавших, что на 4,7% меньше, чем годом ранее. Среди них больше всего выехало в Германию - 2300 (14,9%) всех эмигрантов. В страны-кандидаты в ЕС выехало 2900 (19,1%) от общего числа эмигрантов, что на 2000 (41,3%) меньше, чем годом ранее. В Украину отправились 2900 (18,9%) от общего числа эмигрантов, а в Великобританию - 1400 (9,3%).
В начале этого года в Латвии проживало 17 200 украинских военных беженцев, в то время как в начале 2025 года - 17 500.
В 2025 году 7600 (55,1%) иммигрантов были реэмигрантами - это граждане и неграждане Латвии, а также жители, чья государственная принадлежность иная, но страна рождения - Латвия. По сравнению с 2024 годом число реэмигрантов сократилось на 2400, а их доля в общем числе иммигрантов снизилась на 12,7 процентных пункта.
ЦСУ также отмечает, что в начале 2026 года 62,8% всех жителей были в трудоспособном возрасте, то есть в возрасте от 15 до 64 лет, что на 0,2 процентных пункта меньше, чем годом ранее. В то же время 14,8% составляли дети в возрасте до 14 лет, что на 0,3 процентных пункта меньше, чем годом ранее, а жители в возрасте 65 лет и старше составляли 22,4% всех жителей, что на 0,5 процентных пункта больше.
Средний возраст населения Латвии в начале года составлял 43,7 года. В регионах он варьируется от 42,8 года в Рижском регионе до 46,3 года в Латгале.
Наибольшая доля детей и подростков в возрасте до 14 лет в начале этого года была среди жителей Рижского региона и Земгале - 15,3%. В остальных регионах доля детей и подростков варьировалась от 15% в Видземе до 12,5% в Латгале. В городах государственного значения доля детей составляла от 16,9% в Елгаве до 13,3% в Даугавпилсе и Юрмале.
Самым молодым по возрасту населения был Марупский край, где 24,7% жителей были в возрасте до 14 лет, а в Краславском и Аугшдаугавском краях - соответственно лишь 9,5% и 10,7% жителей были в возрасте до 14 лет.
Доля населения в возрасте 15-64 лет, то есть трудоспособного возраста, колеблется от 63,5% в Рижском регионе до 62% в Курземском регионе. В городах государственного значения доля трудоспособного населения колеблется от 63,3% в Риге до 60,6% в Вентспилсе. Наименьшая доля жителей этой возрастной группы была в Валкском крае (58,6%), а наибольшая - в Резекненском крае (64,9%).
В начале 2026 года больше всего пожилых людей было в Латгальском регионе - 25,3%, а меньше всего - в Рижском регионе - 21,2%. В городах государственного значения наибольшая доля пожилых людей была в Вентспилсе (25,6%) и Даугавпилсе (25,5%), а наименьшая - в Елгаве - 20,8%. В статистике по краям наибольшая доля пожилых людей в начале года была в Краславском и Валкском краях - соответственно 28,6% и 27,4% жителей были старше 65 лет, а наименьшая - в Марупском крае - всего 11%.
В начале 2026 года доля латышей в общей численности населения выросла на 0,3 процентных пункта, достигнув 63,8%. В свою очередь, доля русских и белорусов сократилась - соответственно на 0,2 и 0,1 процентных пункта, а доля украинцев, поляков и литовцев в общей численности населения не изменилась.
Из всех жителей страны 88,6% родились в Латвии и 11,4% - за рубежом. 1,1% жителей Латвии родились в странах ЕС, 4,8% - в России, 2,3% - в Украине, 1,8% - в Беларуси. В то же время 95% детей в возрасте до 17 лет родились в Латвии, 1,5% - в Великобритании, а 1,4% - в Украине.
Данные также свидетельствуют, что 87,9% жителей Латвии являются гражданами Латвии, что на 0,2 процентных пункта больше, чем годом ранее, 8,7% - неграждане Латвии, что на 0,2 процентных пункта меньше, а 3,4% - граждане других стран, из них 27,4% - украинские военные беженцы.
В прошлом году в Латвии 1,288 млн (69,8%) человек были городскими жителями, в то время как 557 000 (30,2%) - сельскими жителями. В Рижском регионе проживает 46% населения страны, а в самой столице - 589 000, или 31,9% всех жителей страны и 45,7% городских жителей.
В 2025 году в Латгале проживало 235 172 человека, что на 1,8%, или 4200, меньше, чем годом ранее, в Курземе - 271 669, в Земгале - 219 191 житель, что соответственно на 1,1% (3100) и 1,2% (2700) меньше, в Видземе - 271 223, что на 1% (2800) меньше, а в Рижском регионе - 847 841, что на 0,3% (2600) меньше, чем в 2024 году.
Самые крупные по численности населения края, включая население их городов государственного значения, - это Огрский, где проживает 57 200 человек, и Валмиерский, где проживает 50 300 человек.
Наибольшая численность населения в краях, в которые не входят города государственного значения, - в Тукумском крае (43 000), Цесисском крае (41 000) и Баускском крае (40 000), а наименьшими по численности населения были Валкский край с 7500 жителями и Ливанский край с 9900 жителями.
В 2025 году численность населения выросла в семи краях Рижского региона - Марупском, Адажском, Кекавском, Олайнском, Ропажском, Саласпилсском и Сигулдском, а также в одном крае Видземского региона - Саулкрастском. Наибольший прирост населения был в Марупском крае - на 2%, или 762 человека. В Марупском и Кекавском краях был положительным как естественный прирост, так и сальдо миграции, в то время как в Адажском, Олайнском, Ропажском, Саласпилсском, Сигулдском, Саулкрастском и Валмиерском краях - положительное сальдо миграции.
В прошлом году численность населения увеличилась в Юрмале - на 1,8%, или 925 человек, а в остальных городах государственного значения сократилась, в том числе в Резекне - на 1,7% (451 житель), Екабпилсе - на 1,6% (329), Огре - на 1,1% (258), Риге - на 1% (6100), Лиепае - на 1% (675), Даугавпилсе - на 0,8% (640), Елгаве - на 0,8% (426), Вентспилсе - на 0,8% (244) и Валмиере - на 0,3% (66). В Юрмале, Даугавпилсе, Валмиере и Вентспилсе число въехавших превысило число выехавших, но во всех городах государственного значения был отрицательный естественный прирост.
В начале 2026 года численность населения Литвы составляла 2,888 млн человек, что на 3100, или 0,1%, меньше, чем годом ранее, а в Эстонии численность населения сократилась на 9300, или 0,7%, и составила 1,361 млн.
В Литве родилось 17 600 детей, что на 1400 (7,6%) меньше, чем в 2024 году, а в Эстонии - 9200 детей, что меньше на 450 детей (4,6%).