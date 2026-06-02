Крым опять заглох: на полуострове продают топливо по талонам
В аннексированном Крыму усиливается топливный кризис. Причиной стали атаки беспилотников ВСУ на трассу "Новороссия", которая соединяет Ростов-на-Дону и Симферополь через оккупированные территории. Именно по этой трассе осуществляется большая часть поставок топлива в Крым.
Первые ограничения на продажу бензина ввели 22 мая, а 30 мая глава Крыма Сергей Аксёнов объявил, что бензин самой популярной марки А-95 продается только по талонам. Бензин марки А-92 можно купить без талона, но не более 20 литров в одни руки. Власти обещают, что ситуация стабилизируется в течение месяца.
«Всем бенз нужен»
Вера, жительница Севастополя, водит автомобиль не каждый день. За пару дней до того, как случился дефицит, девушка осталась практически с пустым баком.
— К людям вопросов нет, все в ахере и всем бенз нужен, большинству гораздо нужнее, чем мне, но сама очередь [на заправку] выбесила, — негодует она. — Невозможность получить топливные карты — кринж, просьба Колобка (прозвище губернатора Севастополя Михаила Развожаева. — Прим. ред.) воздержаться от поездок — кринж, то, что они говорят, что ситуация может урегулироваться в течение месяца, — кринж.
Никаких топливных карт или талонов у Веры не было, а заправиться было нужно, поэтому родители девушки автобусом передали ей свои талоны на бензин АЗС Redpetrol. С ними она доехала до одной из заправок, где был в наличии бензин 95-й марки по 90 рублей (1,06 евро) за литр, — неделю назад Вера заправлялась за 79,87 рублей. Сейчас девушка больше всего расстраивается, что не знает, сможет ли приехать в гости к родителям, — они живут в 200 километрах Севастополя, а бензина у нее осталось не так много.
Она считает, что ситуация могла бы стать не такой острой, если бы на каждый автомобиль отводился ограниченный литраж бензина в неделю на всём полуострове, а не только на одной заправке.
— Не давать бензин по талонам или топливным картам, сколько хочешь, а давать бензин всем, но по чуть-чуть, — предлагает она.
Максим, житель Симферополя, очень раздражен. Он за рулем всего три года, но за это время очень впечатлился динамикой цен и доступностью топлива.
— Цена на топливо растет какими-то семимильными шагами. Я начинал водить — топливо было по 56 с половиной рублей за литр. Сейчас по 90 рублей не найти. Есть чувство, что будет только хуже у всех, и никто ничего не сможет решить.
По мнению молодого человека, такие перебои могут серьезно повлиять на посевные работы и стоимость всей логистики на полуострове — тогда товары снова подорожают.
— Настроение ужасное. Слов никаких нет, — грустит Максим.
«Власти что-нибудь придумают»
«Продаю бензин 95 ультра. Вез для себя. Не по талонам. В наличии. До 20 литров в руки. Только тем, кому реально надо. Если вам не срочно, то ждите. Власти что-нибудь придумают».
Аналогичная ситуация — с ограничениями и дефицитом топлива — и на других оккупированных территориях. Водители, пытающиеся проехать через Мариуполь и Мелитополь, делятся в тематических чатах:
«АЗС до полного бака возможен в Таганроге... Далее наличие бензина лотерея (Мариуполь очереди, лимит до 40 литров).
Камер по новым территориям нет. Ехать лучше в светлое время суток. Бензина можно везти до 240 литров топлива по сухопутному пути, через [Крымский] мост не более 100 литров. В Джанкое шанс дозаправиться выше» (орфография и пунктуация сохранены. — Прим. ред.).
«Границу проехали, Чонгар. По трассе вплоть до Донецкого съезда, по объездной на Макеевку бензина нет вообще. Нигде, ни на одной заправке. Все [обгоревшие] машины поубирали» (орфография и пунктуация сохранены. — Прим. ред.).