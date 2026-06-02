Крым опять заглох: на полуострове продают топливо по талонам

Никаких топливных карт или талонов у Веры не было, а заправиться было нужно, поэтому родители девушки автобусом передали ей свои талоны на бензин АЗС Redpetrol. С ними она доехала до одной из заправок, где был в наличии бензин 95-й марки по 90 рублей (1,06 евро) за литр, — неделю назад Вера заправлялась за 79,87 рублей. Сейчас девушка больше всего расстраивается, что не знает, сможет ли приехать в гости к родителям, — они живут в 200 километрах Севастополя, а бензина у нее осталось не так много.