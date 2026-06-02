Общественный транспорт Латвии становится доступнее для пассажиров с особыми потребностями
Доступность общественного транспорта постепенно улучшается, однако предстоит еще многое сделать, чтобы он стал более дружественным для людей с нарушениями двигательных функций и другими особыми потребностями. Это относится не только к инфраструктуре, но и к доступности информации.
Чтобы способствовать доступности транспорта для всех пассажиров и координации сотрудничества сторон, в конце 2023 года при Министерстве сообщения был создан консультативный совет по равенству мобильности и доступности, сообщает Diena. Совет рассматривает вопросы, которые охватывают способы получения информации пассажирами (в том числе незрячими и слабослышащими), покупку билетов, включая льготы за проезд, подачу заявок о предоставлении помощи и ассистентов, соответствие инфраструктуры и транспортных средств, сообщила на заседании подкомиссии Сейма по снижению неравенства директор департамента мобильности и межотраслевого планирования Минсообщения Гинта Вейпа-Копылова.
В секторе региональных автобусных перевозок совет рассматривает различные решения для получения льгот за проезд, включая альтернативы использования eID-карты, так как людям с психическими нарушениями они в повседневной жизни недоступны. В процессе разработки находятся цифровой кошелек и новая версия приложения Mobilly, которая будет использоваться в качестве идентификатора личности.
Многое сделано и для повышения доступности поездов, например, в электрифицированной зоне все рейсы выполняют новые низкопольные электропоезда, что улучшает возможности перемещения для родителей с детскими колясками, пожилых людей и лиц с нарушениями движений.
С 36 до 24 часов сокращено время подачи заявок на мобильные подъемники, которые доступны на 20 станциях по всей Латвии.
Важное место в развитии инфраструктуры занимает программа "Stacija 2.0", которая дает самоуправлениям возможность благоустроить или перестроить станции (пункты мобильности) так, чтобы сделать общественный транспорт более привлекательным, строя автостоянки, велопарковки, приводя в порядок подъездные дороги от станции до автобусных остановок. На эти цели выделено финансирование Европейского союза в размере 64 млн евро, и в первом туре отбора 10,8 млн евро выделены на реализацию восьми проектов в Риге и одного в Цесисе.
Как отметил руководитель отдела внутренней коммуникации Latvijas dzelzceļš Томс Калнитис, в сотрудничестве с объединением инвалидов и их друзей Apeirons разработан и постепенно внедряется универсальный дизайн пассажирской инфраструктуры, который предусматривает повышенные пассажирские платформы, пандусы, перила и большие навесы, где можно укрыться от дождя и ветра.