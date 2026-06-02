Общественный транспорт Латвии становится доступнее для пассажиров с особыми потребностями

Чтобы способствовать доступности транспорта для всех пассажиров и координации сотрудничества сторон, в конце 2023 года при Министерстве сообщения был создан консультативный совет по равенству мобильности и доступности, сообщает Diena. Совет рассматривает вопросы, которые охватывают способы получения информации пассажирами (в том числе незрячими и слабослышащими), покупку билетов, включая льготы за проезд, подачу заявок о предоставлении помощи и ассистентов, соответствие инфраструктуры и транспортных средств, сообщила на заседании подкомиссии Сейма по снижению неравенства директор департамента мобильности и межотраслевого планирования Минсообщения Гинта Вейпа-Копылова.