Протест таксистов в Риге (13.04.26)
В Риге несколько сотен водителей такси отправились в протестный автопробег против политики, проводимой Bolt.
Пассажиры довольны, но таксисты жалуются на низкие тарифы и грозят новыми забастовками
После громкого протеста против Bolt латвийские таксисты заявили, что ситуация только ухудшилась: тарифы стали еще ниже, а водители все чаще говорят о невозможности нормально зарабатывать и даже выживать.
Месяц назад несколько сотен водителей такси провели протест против политики платформы совместных поездок Bolt, призывая ответственные учреждения ограничить доминирующее положение компании на рынке. Участники протеста считали, что платформа не способствует честной конкуренции и угрожает существованию местных компаний.
Однако, как пишет LSM.lv, представители отрасли указывают, что забастовка не дала ожидаемых результатов. Напротив — после протеста ситуация якобы ухудшилась. Представитель отрасли такси Елена Петрова утверждает, что после забастовки Bolt еще больше снизил тарифы, сделав доходы водителей критически низкими.
«Тарифы и раньше были катастрофически низкими, а теперь их снизили еще сильнее. Это угрожает возможности водителей зарабатывать и вообще выживать», — отмечает Петрова.
Она также критикует введенные платформой коэффициенты и правила, касающиеся различных категорий водителей и желтых номеров. По ее словам, это создает неясности и затрудняет работу.
В свою очередь жители признают, что цены на поездки стали непривычно низкими. Часть клиентов отмечает, что за сравнительно небольшую плату можно пересечь почти всю Ригу, однако одновременно выражает сочувствие водителям, у которых после комиссий, расходов на топливо и содержания автомобиля остается очень мало денег.
Председатель Латвийского профсоюза работников общественных услуг и транспорта LAKRS Инга Вейиня рассказывает, что после протеста Министерство сообщения подготовило план поправок к Закону об автоперевозках, однако отрасль не удовлетворена предложенными решениями. Профсоюз считает, что необходим отдельный регламент для сферы такси, а также более высокая социальная защита водителей. Среди предложений — требование обеспечить водителям заработную плату и социальные гарантии, включая пособия по болезни.
«Это не только вопрос таксистов — это вопрос государственного уровня о трудовых правах и социальной защите», — подчеркивает Вейиня.
Перед майскими праздниками профсоюз призвал Министерство сообщения к переговорам по проблемам отрасли, однако ответа пока не получил. Представители отрасли не исключают возможности новых протестов.