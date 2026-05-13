Международное энергетическое агентство: запасы нефти истощаются с рекордной скоростью
Из-за войны на Ближнем Востоке мир рекордными темпами расходует стратегические запасы нефти, а эксперты уже предупреждают: впереди возможны дефицит топлива, перебои с поставками и новый виток роста цен.
Страны с рекордной скоростью используют нефтяные запасы и стратегические резервы на фоне масштабных перебоев с поставками, вызванных военными действиями на Ближнем Востоке, сообщило в среду Международное энергетическое агентство (IEA).
IEA указывает, что мировые запасы нефти в апреле сократились еще на 117 миллионов баррелей после снижения на 129 миллионов баррелей в марте.
«Стремительное сокращение резервов из-за продолжительных перебоев с поставками может вызвать рост цен в будущем», — предупреждает агентство.
Иран фактически заблокировал стратегически важный Ормузский пролив с начала войны 28 февраля, когда США и Израиль начали воздушные удары по его территории. До этого через Ормузский пролив проходила пятая часть мировых перевозок сырой нефти.
11 марта страны — участницы IEA, среди которых и Латвия, договорились выпустить на рынок 400 миллионов баррелей нефти из стратегических резервов, чтобы смягчить рост цен, вызванный войной на Ближнем Востоке. Из этих резервов уже использовано около 164 миллионов баррелей нефти.
В мире растут опасения по поводу дефицита поставок нефти, и авиакомпании уже предупредили о возможной нехватке авиационного топлива, если проблемы с поставками продолжатся.