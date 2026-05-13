Кризис правительства дошел до Рижского замка: Ринкевич созывает все фракции Сейма
После фактического распада правящей коалиции политический кризис переходит в Рижский замок: президент Эдгар Ринкевич созывает представителей всех фракций Сейма, чтобы обсудить, что будет с правительством дальше.
Президент Латвии Эдгар Ринкевич в пятницу, 15 мая, в Рижском замке встретится с представителями всех фракций Сейма, чтобы провести консультации о текущей политической ситуации.
В пятницу в 9:00 состоится встреча Ринкевича с представителями фракции Сейма «Прогрессивные». В 13:00 запланирована встреча президента с представителями фракции «Латвия на первом месте».
В 13:45 Ринкевич встретится с представителями фракции Национального объединения, в 14:30 — с представителями фракции «Объединенный список». Следующие переговоры пройдут в 15:15 с представителями фракции Союза зеленых и крестьян (СЗК), а в 16:00 — с представителями фракции «Новое Единство».
Ринкевич, который сейчас находится за границей, пока не представил свое видение выхода из правительственного кризиса после распада коалиции Эвики Силини («Новое Единство»). Летом 2023 года коалиция, объединившая «Новое Единство», Союз зеленых и крестьян и «Прогрессивных», была сформирована после совместного голосования этих партий, которое позволило тогдашнему политику «Нового Единства» Ринкевичу занять пост президента Латвии.
Ранее сообщалось, что входящие в правящую коалицию «Прогрессивные» в среду призвали президента начать консультации о формировании нового правительства. После встречи с премьер-министром Эвикой Силиней глава фракции «Прогрессивных» в Сейме Андрис Шуваев заявил, что разговор с премьером не дал удовлетворительных ответов, а правительство фактически утратило способность действовать. По его мнению, в такой ситуации есть два варианта: отставка премьер-министра или голосование в Сейме о дальнейшем доверии правительству.
Шуваев заявил, что в Сейме будет призывать оппозиционные силы «убедиться, есть ли у правительства Силини большинство». Если в Сейме состоится голосование об отставке Силини, голосов «Прогрессивных» у нее не будет.
На вопрос, почему «Прогрессивные» сами не инициируют голосование о доверии Силине, Шуваев напомнил, что у партии девять депутатских мандатов, тогда как для внесения такого голосования необходимы подписи десяти парламентариев.
Как сообщалось, после решения Силини освободить от должности министра обороны Андриса Спрудса («Прогрессивные») партия заявила, что премьер не способна ответственно руководить правительством. Решение потребовать отставки Спрудса премьер приняла после инцидентов с беспилотниками в Латгалии, указав на утрату доверия к министру и проблемы в отрасли. Сам Спрудс заявил об уходе в отставку, взяв на себя политическую ответственность и стремясь не допустить втягивания армии в политические игры.
Между партнерами по коалиции уже давно сохранялись различные разногласия, однако до сих пор им удавалось договариваться о продолжении работы.
Ранее премьер заявляла, что если «Прогрессивные» решат выйти из коалиции, будет работать техническое правительство.