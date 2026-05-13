Кризис правительства дошел до Рижского замка: Ринкевич созывает все фракции Сейма

Ранее сообщалось, что входящие в правящую коалицию «Прогрессивные» в среду призвали президента начать консультации о формировании нового правительства. После встречи с премьер-министром Эвикой Силиней глава фракции «Прогрессивных» в Сейме Андрис Шуваев заявил, что разговор с премьером не дал удовлетворительных ответов, а правительство фактически утратило способность действовать. По его мнению, в такой ситуации есть два варианта: отставка премьер-министра или голосование в Сейме о дальнейшем доверии правительству.