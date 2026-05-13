В Латвии собираются ввести уголовную ответственность за нанесение ущерба окружающей среде
Для усиления ответственности за тяжкие преступления против окружающей среды Юридическая комиссия Сейма одобрила поправки к Уголовному закону. Они предусматривают более суровые наказания за тяжкие и противоправные преступления против окружающей среды, одновременно четко отделяя уголовную ответственность от законной хозяйственной деятельности.
Законопроект предусматривает уголовную ответственность за нарушения, наносящие серьезный ущерб окружающей среде, в том числе за необратимый ущерб экосистемам и местам обитания, существенное ухудшение качества воздуха, почвы или воды, незаконные действия с опасными, химическими и радиоактивными веществами, а также с веществами, разрушающими озоновый слой, и фторированными парниковыми газами.
Также уголовная ответственность будет предусмотрена за незаконное перемещение отходов, умышленное распространение инвазивных чужеродных видов, реализацию проектов без оценки воздействия на окружающую среду, если причинен существенный ущерб, а также за уничтожение, продажу особо охраняемых видов или разрушение мест их обитания.
Более суровые наказания будут установлены в случаях, когда в результате нарушения уничтожена охраняемая экосистема или место обитания, причинен необратимый ущерб окружающей среде либо наступила смерть человека.
Комиссия также решила направить на рассмотрение Сейма поправки к закону «О порядке вступления в силу и применения Уголовного закона», которые уточняют критерии оценки ущерба окружающей среде и обеспечивают применение уголовной ответственности только за тяжкие и противоправные деяния. Законопроект предусматривает исключения для случаев, когда ущерб причинен в незначительном размере или лицо действовало с целью предотвращения либо ограничения ущерба.
Поправки разработаны для внедрения требований директив Европейского парламента и Совета Европейского союза, которые усиливают уголовно-правовую защиту окружающей среды и обеспечивают единый подход к предотвращению тяжких и противоправных действий против окружающей среды во всем Европейском союзе.
Чтобы поправки вступили в силу, их должен поддержать Сейм в трех чтениях.
