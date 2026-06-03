Посторонним вход разрешен: простому человеку станет проще попасть в Рижскую думу

Посетители, которые планируют участвовать в заседаниях Рижской думы или комитетов, а также в других мероприятиях, смогут оформить пропуск, заполнив заявку на сайте самоуправления или в информационном киоске на первом этаже ратуши. Необходимо будет указать имя, фамилию, вторую часть персонального кода, цель посещения, а также дату и время визита.