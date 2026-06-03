Посторонним вход разрешен: простому человеку станет проще попасть в Рижскую думу
С 1 июля в Рижской ратуше будет введен новый порядок оформления пропусков для посетителей, предусматривающий возможность заказать пропуск как в электронном виде, так и лично.
Посетители, которые планируют участвовать в заседаниях Рижской думы или комитетов, а также в других мероприятиях, смогут оформить пропуск, заполнив заявку на сайте самоуправления или в информационном киоске на первом этаже ратуши. Необходимо будет указать имя, фамилию, вторую часть персонального кода, цель посещения, а также дату и время визита.
Если целью посещения является встреча с должностным лицом или сотрудником самоуправления, оформление пропуска будет осуществлять соответствующее должностное лицо или сотрудник.
Для депутатов и работников самоуправления действующий порядок посещения ратуши не изменится.
Соответствующие ссылки для подачи заявок на сайте будут опубликованы примерно за неделю до вступления нового порядка в силу.
Получить пропуск можно будет на посту муниципальной полиции на первом этаже ратуши, предъявив документ, удостоверяющий личность.
Самоуправление напоминает, что за заседаниями думы и комитетов также можно следить в прямом эфире.