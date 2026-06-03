"Он вернется": медведь разгромил пасеку в Валмиерском крае в поисках меда

Otkrito.lv напоминает, что о каждом случае ущерба, причиненного медведем, необходимо незамедлительно сообщать в Управление охраны природы. В таких случаях, если в хозяйстве внедрена хотя бы одна мера защиты, владельцы могут получить компенсацию за причиненные убытки. В 2022 году в виде компенсаций было выплачено более 13 000 евро, а в 2024 году — почти 8 000 евро.