"Он вернется": медведь разгромил пасеку в Валмиерском крае в поисках меда
Медведь наведался на пасеку в Валмиерском крае и буквально разнес один из ульев. Теперь местные жители опасаются, что хищник запомнит дорогу и вернется снова.
Элина опубликовала неутешительные кадры из хозяйства в Сканькалнской волости Валмиерского края, где во вторник побывал медведь. На сделанных фотографиях видно, что медведь пытался добраться до меда и основательно разрушил пчелиный улей. Произошедшее обеспокоило многих жителей.
«Жаль хозяина хозяйства "Лаздиньш", это нереальный ущерб, туда вложен огромный труд. Хорошо будет, если пчелы вообще выжили. О урожае меда в этом году, скорее всего, можно будет забыть — будет хорошо, если пчелы сами сумеют собрать достаточно корма, чтобы пережить зиму», — отмечает Гатис.
«Очень жаль — такая разруха! Человек вложил столько труда, и все сломано. Теперь медведь знает, где мед, и придет еще!» — считает Зента.
«А рижане будут писать, что ничего страшного. Скоро придется начинать сваривать ульи из металла», — делает вывод Янис. А Айра высказывает мнение, что «если бы леса не вырубались в таких масштабах, медведи, лисы, волки и рыси не забредали бы на территории, которые для них не предназначены».
Otkrito.lv напоминает, что о каждом случае ущерба, причиненного медведем, необходимо незамедлительно сообщать в Управление охраны природы. В таких случаях, если в хозяйстве внедрена хотя бы одна мера защиты, владельцы могут получить компенсацию за причиненные убытки. В 2022 году в виде компенсаций было выплачено более 13 000 евро, а в 2024 году — почти 8 000 евро.
Ранее сообщалось, что в выходные жители Екабпилса следили за неожиданным гостем — медведем, который оказался в городе. Властям пришлось перекрывать улицы и создавать для зверя специальный коридор, чтобы вернуть его в лес.