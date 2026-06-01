ВИДЕО: заблудившегося медведя удалось вывести из Екабпилса - ради этого перекрывали улицы

Забредшего в воскресенье в Екабпилс медведя удалось успешно вывести из города, подтвердил председатель думы Екабпилсского края Райвис Рагайнис. Он рассказал, что уже после наступления темноты животное удалось сопроводить к лесному массиву, перекрыв улицу и создав для него коридор. После этого в воздух были подняты дроны с инфракрасными камерами, однако медведя они не зафиксировали, поэтому допускается, что он ушел в леса Биржского лесничества.