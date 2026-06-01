ВИДЕО: заблудившегося медведя удалось вывести из Екабпилса - ради этого перекрывали улицы
Жители Екабпилса вчера весь день следили за неожиданным гостем — медведем, который оказался в городе. Властям пришлось перекрывать улицы и создавать для зверя специальный коридор, чтобы вернуть его в лес.
Забредшего в воскресенье в Екабпилс медведя удалось успешно вывести из города, подтвердил председатель думы Екабпилсского края Райвис Рагайнис. Он рассказал, что уже после наступления темноты животное удалось сопроводить к лесному массиву, перекрыв улицу и создав для него коридор. После этого в воздух были подняты дроны с инфракрасными камерами, однако медведя они не зафиксировали, поэтому допускается, что он ушел в леса Биржского лесничества.
Председатель думы признал, что вывести медведя из города мешал большой интерес жителей, поскольку животное было дезориентировано. «Некоторые упрекают нас в недостатке информации, но это было сделано для того, чтобы не привлекать еще больше внимания», — сказал Рагайнис, добавив, что даже в потенциально опасных ситуациях жители готовы бежать следом, снимать видео или фотографировать.
При этом никакого ущерба животное не причинило, люди также не пострадали.
О присутствии медведей рядом с другими населенными пунктами самоуправлению сообщалось и ранее. Недавно в Екабпилс забрел лось, которого также сопроводили за пределы города. «Природа есть природа. Нас окружают леса, не зря и полигон Селии находится у нас», — прокомментировал Рагайнис.