Женщины в Латвии по-прежнему зарабатывают меньше мужчин: разрыв вновь увеличился

Три года назад Европейский парламент принял директиву о прозрачности оплаты труда, основные цели которой - закрепить запрет дискриминации и способствовать тому, чтобы мужчины и женщины за одинаковый и равноценный труд получали одинаковую оплату труда. Чтобы перенять эти требования, Министерство благосостояния разработало законопроект, который был передан на публичное обсуждение в марте этого года. Хотя требования директивы в обязательном порядке должны быть введены в национальное законодательство до 7 июня этого года, ЛКРД решила законопроект не согласовывать и призывает правительство немедленно информировать Европейскую комиссию о том, что Латвия не готова полноценно внедрить требования директивы в установленные сроки.