Женщины в Латвии по-прежнему зарабатывают меньше мужчин: разрыв вновь увеличился
Латвия должна до 7 июня внедрить европейские правила, направленные на сокращение гендерного разрыва в оплате труда. Однако законопроект столкнулся с сопротивлением работодателей.
Различия в оплате труда между полами в Латвии остаются проблемой. На это указывают эксперты, об этом свидетельствуют статистические данные. Для содействия тому, чтобы мужчины и женщины за равноценный труд получали одинаковую оплату труда, Латвия до 7 июня должна перенять требования директивы Европейского союза о прозрачности оплаты труда. Однако рассмотрение разработанного Министерством благосостояния законопроекта застряло, так как социальный партнер правительства - Латвийская конфедерация работодателей (ЛКРД) - его не согласовала, сообщает Tvnet.lv.
По данным Центрального статистического управления, средняя почасовая оплата труда женщин и мужчин отличается на 16,8%, и по сравнению с прошлым годом разница выросла на 2,9 процентных пункта. Однако, если оценивать изменения за последние восемь лет, то видно, что разница уменьшается.
Уже многие годы исследования в области оплаты труда проводит компания по исследованию рынка труда и консалтингу Figure Baltic Advisory, которая обобщает данные в середине года. В ходе исследования в июне прошлого года было опрошено 505 организаций - в основном частные предприятия, на которых работают более 100 000 человек. Это около 12% всего рынка труда. Руководитель Figure Юрис Нимантс сообщил, что в целом разница в оплате труда женщин и мужчин в среднем составляет 14%, и в последние годы она уменьшается.
"Многое зависит от структуры рынка труда. Часто мы видим, что мужчины занимают более оплачиваемые должности, например, руководителей или позиции в сфере ИТ, в то время как женщины чаще работают на менее оплачиваемой работе - в сфере обслуживания клиентов, розничной торговле", - говорит Нимантс.
Однако, если оценивать одинаковые должности, например, программиста, средняя разница в оплате труда составляет 3,8%.
Три года назад Европейский парламент принял директиву о прозрачности оплаты труда, основные цели которой - закрепить запрет дискриминации и способствовать тому, чтобы мужчины и женщины за одинаковый и равноценный труд получали одинаковую оплату труда. Чтобы перенять эти требования, Министерство благосостояния разработало законопроект, который был передан на публичное обсуждение в марте этого года. Хотя требования директивы в обязательном порядке должны быть введены в национальное законодательство до 7 июня этого года, ЛКРД решила законопроект не согласовывать и призывает правительство немедленно информировать Европейскую комиссию о том, что Латвия не готова полноценно внедрить требования директивы в установленные сроки.