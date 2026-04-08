Активисты обнаружили, что некоторые жители Латвии по-прежнему занимаются на природе одним нехорошим делом
С момента запуска инициативы "Большая толока" в 2008 году количество мусора в природе в Латвии заметно сократилось. Одновременно люди стали больше задумываться об окружающей среде. Организаторы акции, объединение Pēdas LV отмечают, что те, кто сортирует мусор в повседневной жизни, ведут себя ответственнее и на природе. Но не все так хорошо.
По словам представительницы организации Айвы Розенберги, около 18 лет назад, когда движение только начиналось, объем мусора в природе был значительно выше. Тогда ежегодно уборка проводилась более чем в 1000 местах.
В последние годы появилась новая тенденция: хотя количество мест проведения акции остается примерно тем же, участники все чаще вместо сбора мусора занимаются другими видами благоустройства — высаживают деревья, создают зоны отдыха и озеленяют территории. Это связано как с уменьшением количества отходов, так и с изменением понимания самой идеи акции — речь идет уже не только о мусоре, а о том, каким люди хотят видеть окружающий мир в будущем.
Розенберга также отмечает, что за годы существования акции выросло целое поколение, которое не мусорит в природе и влияет на поведение окружающих. В этом значительную роль сыграли школы, активно участвующие в инициативе.
Однако данные компании Rīgas meži показывают, что в пригородных лесах, где высокая посещаемость, объем незаконно выброшенных отходов в 2025 году вырос на 7 процентов по сравнению с 2024 годом. Было собрано более 400 тонн бытовых отходов, 64 тонны строительного и крупногабаритного мусора и 21 тонна асбестосодержащих отходов. Только на утилизацию мусора предприятие потратило 96 тысяч евро — на 25 процентов больше, чем годом ранее.
Отмечается и психологический фактор: люди чаще выбрасывают мусор в уже загрязненных местах. Если кто-то уже оставил отходы, другим проще сделать то же самое. Но действует и обратный эффект — в чистых и ухоженных местах люди, как правило, не мусорят. Есть примеры территорий, которые раньше были сильно загрязнены, но после уборки остаются чистыми, так как люди перестают их засорять.
