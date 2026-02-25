Рижская свалка предупредила жителей Латвии, что они сами виноваты в будущем росте цен на вывоз мусора
Как сообщает компания Getliņi EKO, управляющая крупнейшей в стране свалкой "Гетлини", Латвия далека от целей, установленных Европейским союзом, согласно которым к 2035 году на полигоны должно попадать не более 10% бытовых отходов, а не менее 65% должно передаваться на переработку или повторное использование.
Свалка расширяется
«Полигоны — это не просто места хранения отходов, это сложные инфраструктурные объекты, требующие постоянного обслуживания, экологического мониторинга и развития. Чтобы обеспечить захоронение отходов в течение следующих 10 лет, в “Гетлини” уже строится новая ячейка для размещения отходов, стоимость строительства которой составляет около 20 миллионов евро», — отмечает компания.
«И это только начало, поскольку мощность полигона ограничена, и если существующая инфраструктура будет перегружена, в будущем придется планировать новые полигоны. Их строительство в Латвии будет означать сложные экологические оценки, длительные административные процедуры и потенциальное общественное сопротивление, что может затормозить реализацию проектов».
Жителям и государству придется считаться с тем, что закрытые полигоны как минимум еще 30 лет необходимо будет контролировать и обслуживать, чтобы предотвратить утечку фильтрата, газов и других загрязняющих веществ в окружающую среду. Это означает долгосрочные финансовые вложения, содержание систем мониторинга и меры по защите окружающей среды, которые будут требовать ресурсов даже после прекращения эксплуатации полигона.
Меньше денег в кошельке
Getliņi EKO сообщает, что в Латвии плата за утилизацию бытовых отходов по-прежнему сравнительно невысока, однако на нее существенно влияет объем отходов, попадающих на полигоны в несортированном виде. Несортированные отходы означают дополнительную механическую сортировку, более высокие транспортные расходы, более быстрое заполнение ячеек полигона и более частую необходимость строительства новой инфраструктуры. Каждый из этих этапов создает расходы — от сбора и перегрузки до захоронения и природоохранных мероприятий. Чем выше доля несортированных отходов, тем больше техническая и финансовая нагрузка на всю систему в целом.
"Если продолжать не сортировать отходы, эта нагрузка будет расти не только для инфраструктуры, но и для общества. Потребуются дополнительные инвестиции в сортировочные линии, переработку биологических отходов, транспортную логистику и расширение мощностей полигонов. Эти расходы в долгосрочной перспективе невозможно покрыть без пересмотра тарифов на захоронение отходов, поскольку система управления отходами должна обеспечивать покрытие своих операционных и эксплуатационных затрат. Таким образом, сегодняшние привычки в сортировке напрямую влияют на то, насколько эффективной и финансово сбалансированной будет система в будущем и с каким уровнем расходов придется считаться обществу в целом", - указывает компания.