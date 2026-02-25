Рижская свалка предупредила жителей Латвии, что они сами виноваты в будущем росте цен на вывоз мусора

"Если продолжать не сортировать отходы, эта нагрузка будет расти не только для инфраструктуры, но и для общества. Потребуются дополнительные инвестиции в сортировочные линии, переработку биологических отходов, транспортную логистику и расширение мощностей полигонов. Эти расходы в долгосрочной перспективе невозможно покрыть без пересмотра тарифов на захоронение отходов, поскольку система управления отходами должна обеспечивать покрытие своих операционных и эксплуатационных затрат. Таким образом, сегодняшние привычки в сортировке напрямую влияют на то, насколько эффективной и финансово сбалансированной будет система в будущем и с каким уровнем расходов придется считаться обществу в целом", - указывает компания.