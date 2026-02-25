Дети, которые не смогли выжить: самые громкие дела о пропавших несовершеннолетних в Латвии

В Латвии ежегодно в розыск объявляют около 1400 без вести пропавших людей, из которых примерно 500 — несовершеннолетние. Часть куда-то уходит в подростковом бунте и позже находится живыми и невредимыми, но часть исчезает, и их судьба остается неизвестной. Или же полиция раскрывает шокирующие преступления, совершенные не только посторонними, но и самыми близкими.