Дети, которые не смогли выжить: самые громкие дела о пропавших несовершеннолетних в Латвии
В Латвии ежегодно пропадают сотни детей — часть возвращается домой, но часть уже никогда. Самые громкие уголовные дела раскрывают не только жестокие преступления, но и болезненные вопросы об ответственности близких и общества.
В Латвии ежегодно в розыск объявляют около 1400 без вести пропавших людей, из которых примерно 500 — несовершеннолетние. Часть куда-то уходит в подростковом бунте и позже находится живыми и невредимыми, но часть исчезает, и их судьба остается неизвестной. Или же полиция раскрывает шокирующие преступления, совершенные не только посторонними, но и самыми близкими.
P.S. В обзорах нескольких уголовных дел по моральным соображениям фамилии потерпевших не указаны.
Юстине Рейникова, добелчанка Диана, Даце из Салдуса, Лаура и Аннамария в окрестностях Айзкраукле и Кокнесе, маленький липайчанин Иван и замерзший в Резекне Андрей — напоминаем самые громкие дела о пропаже детей в Латвии за последние годы.