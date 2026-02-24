"Показала детям, что полицейские - супергерои": патрульный экипаж выручил семью, доставив их домой
Обычная дорога домой едва не обернулась проблемой для семьи под Ригой. Но неожиданная встреча с экипажем Государственной полиции превратила тревожную ситуацию в теплую историю о поддержке.
Для одной семьи дорога домой в Ригу запомнится надолго — и по очень доброй причине. Женщина поделилась в соцсети Threads историей о том, как сотрудники Государственной полиции пришли на помощь ей и детям в непростой момент.
По ее словам, ночью по пути в Ригу она поняла, что в машине возникла проблема со сцеплением. Женщина остановилась на Югле, включила аварийные огни и позвонила бывшему мужу, который выехал на помощь. Однако в этот момент к ним подъехал полицейский микроавтобус.
«Вчера вечером был отличный пример, чтобы показать детям, что полицейские — супергерои. (...) После оценки ситуации полицейский сказал, чтобы я села назад, и он доставит нас домой! С детьми мы добрались в безопасности в сопровождении полицейских и с сувенирами! Спасибо».
Сотрудники полиции не только оценили ситуацию, но и приняли решение отвезти женщину с детьми домой, чтобы они не оставались ночью на дороге. Более того, маленькие пассажиры получили сувениры — жест, который окончательно превратил стрессовую ситуацию в теплое воспоминание.
В Госполиции отреагировали на публикацию, ответив: «Нам искренне приятно, что мы оказались в нужное время и в нужном месте, чтобы доставить вас и детей в тепло и безопасность!»