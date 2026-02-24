Сейм не спешит закрывать русскоязычные радиостанции в Латвии

Расима сообщила агентству LETA, что письмо Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) с призывом ограничить русскоязычные радиостанции было получено комиссией месяц назад и не содержало никаких указаний на срочность вопроса. Политик отметила, что комиссия в настоящее время очень загружена — были и остаются многие приоритетные и срочные вопросы, например, борьба с сексуальной эксплуатацией детей, обеспечение инклюзивной гражданской защиты для людей с инвалидностью. Также потребовались срочные поправки в медиасфере — в законах о прессе и электронных СМИ.