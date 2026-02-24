Сейм не спешит закрывать русскоязычные радиостанции в Латвии
Комиссия Сейма по правам человека пока не готова выносить на голосование вопрос о полном закрытии русскоязычных радиостанций в Латвии — депутаты проводят предварительное изучение и консультации с экспертами.
Комиссия Сейма по правам человека и общественным делам все еще изучает вопрос о прекращении деятельности радиостанций, вещающих на русском языке в Латвии, — следует из слов руководителя комиссии Лейлы Расимы.
Расима сообщила агентству LETA, что письмо Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) с призывом ограничить русскоязычные радиостанции было получено комиссией месяц назад и не содержало никаких указаний на срочность вопроса. Политик отметила, что комиссия в настоящее время очень загружена — были и остаются многие приоритетные и срочные вопросы, например, борьба с сексуальной эксплуатацией детей, обеспечение инклюзивной гражданской защиты для людей с инвалидностью. Также потребовались срочные поправки в медиасфере — в законах о прессе и электронных СМИ.
Депутат рассказала, что комиссия начала предварительное изучение и консультируется с Юридическим бюро Сейма, экспертами в области медиа, министерствами и другими сторонами по вопросу лицензий на радиочастоты, инициированному NEPLP, — поскольку без такой предварительной работы комиссия не может рассматривать его и продвигать в Сейм уже в качестве законопроекта, инициированного комиссией.
«Как только мы получим всестороннее представление и понимание этого вопроса, сможем планировать — рассматривать ли его и когда направлять дальше в Сейм», — заявила Расима.
Ранее сообщалось, что председатель NEPLP Ивар Аболиньш призывает депутатов Сейма принять решение о прекращении деятельности не только общественных, но и коммерческих радиостанций, вещающих на русском языке. Аболиньш в своей записи в Twitter подчеркнул, что Латвия не должна финансировать деятельность русскоязычных радиостанций. По его трактовке, государство фактически финансирует такие радиостанции, поскольку все они используют бесплатно выделенные частоты, являющиеся государственной собственностью и наиболее ценной частью бизнеса.