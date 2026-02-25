В Латвии желающих утеплять дома больше, чем доступной поддержки - деньги уже исчерпаны

В одном из недавно утепленных рижских домов было слишком холодно, поэтому жильцы решили, что реновацию дома, в том числе утепление, откладывать нельзя. Теперь счета за тепло сократились более чем в два раза. "Мы не думали, что будет так тепло после этого. Влажность немного увеличилась. Это единственный минус", - рассказала жительница утепленного дома Эсения. "Расходы на отопление невелики. Я жила в других местах, могу сравнить цены на отопление, и здесь намного лучше, даже с учетом того, что в этом году настоящая зима", - добавила жительница дома Арина.