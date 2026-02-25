Бывшие водители Ушакова получили тюремные сроки за фиктивную работу в Rīgas satiksmе

Дело против упомянутых лиц в свое время было выделено из так называемого дела о фиктивных работниках Рижской думы. Как указано в решении, Саулитис был вовлечен в мошеннические действия за несколько лет до того, как коалиция партий "Согласие" и "Честь служить Риге" во главе с Ушаковым стала править Ригой. Саулитис договорился с ныне покойным работником Rīgas satiksme Игорем Волкинштейном, что будет устроен на работу слесарем, но работать не будет.