Сегодня 09:12
Туман рассеется, тепло останется: синоптики о погоде на среду
В среду самая солнечная и теплая погода в Латвии сохранится в восточных регионах, где температура воздуха местами достигнет +12 градусов, прогнозируют синоптики.
Утром во многих районах страны сохранится туман, позже он возможен местами на побережье. Существенных осадков не ожидается. Будет дуть слабый ветер. Во многих районах западной и центральной части страны температура воздуха будет не выше +3...+8 градусов.
В Риге в течение дня туман рассеется, максимальная температура воздуха составит +7 градусов.