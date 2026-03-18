Мать троих детей прославилась книгой о том, как помочь детям пережить смерть отца. Теперь ее осудили за убийство мужа

Согласно материалам дела, с декабря 2021 года по февраль 2022 года Кори пыталась получить у наркодилера обезболивающие якобы для инвестора с проблемами спины. Сначала она получила гидрокодон, а затем запросила «что-то посильнее — что-то из препаратов Майкла Джексона», имея в виду фентанил. Через три дня после получения вещества она ужинала с мужем в День святого Валентина, после чего ему стало плохо. «Эрик считал, что его отравили», — говорится в документах. Он даже сказал другу, что, по его мнению, жена пытается его убить. Спустя две недели Кори получила новую дозу фентанила, которую муж уже не пережил.