Мать троих детей прославилась книгой о том, как помочь детям пережить смерть отца. Теперь ее осудили за убийство мужа
В США завершилось громкое дело против агента по недвижимости из штата Юта Кории Ричинс. В марте 2023 года она стала известной благодаря широко разрекламированной детской иллюстрированной книге «Ты со мной?» («Are You With Me?»), написанной, чтобы помочь своим детям пережить утрату отца. Однако вскоре после публикации книги ее арестовали по обвинению в убийстве собственного мужа Эрика, а 16 марта этого года присяжные признали ее виновной.
Мать троих сыновей, 35-летняя Кори Ричинс, 4 марта 2022 года позвонила в полицию и заявила, что ее муж не подает признаков жизни. За несколько часов до этого она приготовила ему коктейль с водкой, однако вскрытие показало, что причиной смерти стала передозировка фентанила — его содержание в организме в пять раз превышало смертельную дозу.
Прокуроры утверждали, что Кори погрязла в долгах на 4,5 миллиона долларов и рассчитывала унаследовать имущество мужа стоимостью более 4 миллионов. Также обвинение заявило, что она планировала будущее с другим мужчиной, с которым изменяла супругу.
«Она хотела уйти от Эрика Ричинса, но не хотела терять его деньги», — заявил прокурор округа Саммит Брэд Бладворт.
Присяжные совещались менее трех часов и признали ее виновной не только в убийстве, но и в подделке документов и страховом мошенничестве после смерти мужа.
Приговор Кори Ричинс судья огласит 13 мая — иронично, что это день рождения убитого. Ему исполнилось бы 44 года. «Черной вдове» грозит от 25 лет до пожизненного заключения. Свою вину она не признала.
Согласно материалам дела, с декабря 2021 года по февраль 2022 года Кори пыталась получить у наркодилера обезболивающие якобы для инвестора с проблемами спины. Сначала она получила гидрокодон, а затем запросила «что-то посильнее — что-то из препаратов Майкла Джексона», имея в виду фентанил. Через три дня после получения вещества она ужинала с мужем в День святого Валентина, после чего ему стало плохо. «Эрик считал, что его отравили», — говорится в документах. Он даже сказал другу, что, по его мнению, жена пытается его убить. Спустя две недели Кори получила новую дозу фентанила, которую муж уже не пережил.
В телефоне Ричинс нашли поисковые запросы: «какая смертельная доза фентанила», «роскошные тюрьмы для богатых в США» и «если человека отравили, как это указывается в свидетельстве о смерти», сообщил в суде цифровой криминалист.
Обвинения в убийстве были предъявлены через два месяца после того, как Кори написала книгу, которая должна была утешить ее и детей. Книга была посвящена покойному — «моему удивительному мужу и замечательному отцу». В интервью местной радиостанции KPCW она тогда выразила надежду, что книга «принесет утешение не только нашей семье, но и другим, переживающим подобное».
Ричинс также обвиняли в финансовых махинациях, тесно связанных, по версии следствия, со смертью мужа. Прокуроры заявили, что перед отравлением она брала крупные кредиты под высокий процент, подделывала документы и переводила деньги через фиктивные компании. В частности, она получила кредитную линию на 250 000 долларов под залог дома мужа без его ведома. Кроме того, оформила несколько полисов страхования жизни на сумму более 2 миллионов долларов.
Эрик узнал о тайном кредите в октябре 2020 года, что, по словам прокуроров, вызвало напряжение в браке. После этого он консультировался с юристами, чтобы защитить себя и детей. Кори обещала погасить долг и создавала впечатление, что уже сделала это, но на момент его смерти кредит не был закрыт. Также ее обвинили в краже 134 000 долларов из бизнеса мужа, присвоении 100 000 долларов с его счетов и трате более 30 000 долларов с его кредитных карт.
По версии обвинения, она брала многомиллионные займы под высокие проценты, несмотря на то что ее бизнес находился на грани краха, и к концу 2021 года оказалась «на пороге полной финансовой катастрофы».
Незадолго до смерти Эрик исключил жену из завещания и изменил страховой полис, собираясь подать на развод. Следствие утверждает, что Кори пыталась снова указать себя получателем страховой выплаты, но после разоблачения Эрик вновь назначил бенефициаром свою сестру.