Не все с оружием в руках, но большинство - готово: министр рассказал, как латвийцы будут защищать родину
Готовы ли жители Латвии защищать страну с оружием в руках? Министр обороны назвал реальные цифры, объяснил ограничения и раскрыл планы резкого увеличения численности армии в ближайшие годы.
Министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что примерно 40% жителей страны готовы защищать государство с оружием в руках, однако общий уровень готовности общества значительно выше. Выступая в эфире передачи «Nedēļa. Post Scriptum», он отметил, что подобные исследования проводились как в рамках министерства, так и на более широком уровне. По его словам, результаты разных опросов могут немного отличаться, но в целом картина остается схожей.
«Если говорить именно о защите с оружием в руках, то это примерно около 40%. Но в целом желающих защищать государство значительно больше», — подчеркнул министр.
Спрудс объяснил, что часть людей не готова к вооруженной защите из-за отсутствия необходимых навыков, однако это не означает отказ от участия в обороне страны. «Люди говорят, что у них нет этих навыков. В кризисной ситуации они готовы помогать иначе, не обязательно с оружием в руках — и это, на самом деле, самое важное», — отметил он. «Нельзя просто взять оружие и идти воевать — без знаний и подготовки это долго не продлится», — заявил Спрудс.
В то же время он сообщил о планах по значительному увеличению военного потенциала страны. В настоящее время Латвия способна мобилизовать около 30 тысяч военнослужащих в военное время, включая резервистов, прошедших обучение. В будущем этот показатель планируется довести примерно до 61 тысячи.
В мирное время численность вооруженных сил также будет увеличена — с примерно 20 тысяч до 31 тысячи человек. Это включает профессиональную армию, военнослужащих государственной службы обороны и Земессардзе, а также формирование резерва высокой готовности.
Отдельно планируется рост числа призывников государственной службы обороны — до 4 тысяч к 2028 году, а также увеличение численности Земессардзе. «Численность важна, поэтому мы ее увеличиваем. Но нужно помнить: чтобы защищать страну с оружием в руках, необходимы навыки и подготовка», — подчеркнул министр.
По его словам, общая готовность общества участвовать в обороне страны превышает две трети населения. «И я считаю, что в целом это хороший показатель», — резюмировал Спрудс.