Поступила жалоба: министр проведет серьезный разговор с руководством Русского театра им. Чехова
Министр культуры намерен провести "серьезный разговор" с руководством Рижского русского театра имени Михаила Чехова после жалоб на использование русского языка на работе и споров вокруг русскоязычных вывесок на фасаде здания.
В интервью программе Латвийского телевидения (LTV) «Утренняя панорама» новый министр культуры Наурис Пунтулис (Национальное объединение) рассказал, что во вторник получил от одного из сотрудников Русского театра жалобу на то, что в повседневных рабочих условиях в театре якобы требуют использовать русский язык. Министр подтвердил, что речь идет не о языке, который артисты используют на сцене, а о коммуникации между коллегами в рабочей среде.
Распространенные этой весной публичные, в том числе анонимные, заявления отдельных сотрудников театра, а также ответы руководителя учреждения Даны Бйорк на них позволили сделать выводы о возможных конфликтах и недовольстве внутри коллектива.
Отвечая в интервью LTV на вопрос о фасадной вывеске театра, на которой размещена информация не только на латышском, но и на русском языке, министр культуры повторил ранее сказанное о том, что данный случай оценивается. Он добавил, что оценка проводится в сотрудничестве с Центром государственного языка. Министр подчеркнул, что всегда принципиально защищал государственный язык и поддерживал его использование, однако пока воздержался от содержательных комментариев по конкретному случаю.
Одновременно Пунтулис добавил, что во время серьезного разговора с руководителем Русского театра будет обсуждать и упомянутую вывеску.
Как сообщалось ранее, во вторник через советницу Агнесе Варпиню Пунтулис заявил, что оценит призыв вице-мэра Риги Эдварда Ратниекса (Национальное объединение) демонтировать вывески на фасаде Рижского русского театра имени Михаила Чехова на русском языке.
Министр акцентировал внимание на том, что его позиция по вопросам государственного языка всегда была принципиальной и направленной на поддержку интересов государственного языка. В то же время Пунтулис подчеркнул, что действия министра как должностного лица должны быть юридически корректными.