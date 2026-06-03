Поступила жалоба: министр проведет серьезный разговор с руководством Русского театра им. Чехова

Отвечая в интервью LTV на вопрос о фасадной вывеске театра, на которой размещена информация не только на латышском, но и на русском языке, министр культуры повторил ранее сказанное о том, что данный случай оценивается. Он добавил, что оценка проводится в сотрудничестве с Центром государственного языка. Министр подчеркнул, что всегда принципиально защищал государственный язык и поддерживал его использование, однако пока воздержался от содержательных комментариев по конкретному случаю.