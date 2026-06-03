Поступила жалоба: министр проведет серьезный разговор с руководством Русского театра им. Чехова
Фото: LETA
Наурис Пунтулис обсудит с Даной Бйорк использование государственного языка в театре.
В Латвии

Поступила жалоба: министр проведет серьезный разговор с руководством Русского театра им. Чехова

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

Министр культуры намерен провести "серьезный разговор" с руководством Рижского русского театра имени Михаила Чехова после жалоб на использование русского языка на работе и споров вокруг русскоязычных вывесок на фасаде здания.

В интервью программе Латвийского телевидения (LTV) «Утренняя панорама» новый министр культуры Наурис Пунтулис (Национальное объединение) рассказал, что во вторник получил от одного из сотрудников Русского театра жалобу на то, что в повседневных рабочих условиях в театре якобы требуют использовать русский язык. Министр подтвердил, что речь идет не о языке, который артисты используют на сцене, а о коммуникации между коллегами в рабочей среде.

Распространенные этой весной публичные, в том числе анонимные, заявления отдельных сотрудников театра, а также ответы руководителя учреждения Даны Бйорк на них позволили сделать выводы о возможных конфликтах и недовольстве внутри коллектива.

Отвечая в интервью LTV на вопрос о фасадной вывеске театра, на которой размещена информация не только на латышском, но и на русском языке, министр культуры повторил ранее сказанное о том, что данный случай оценивается. Он добавил, что оценка проводится в сотрудничестве с Центром государственного языка. Министр подчеркнул, что всегда принципиально защищал государственный язык и поддерживал его использование, однако пока воздержался от содержательных комментариев по конкретному случаю.

Одновременно Пунтулис добавил, что во время серьезного разговора с руководителем Русского театра будет обсуждать и упомянутую вывеску.

Министр акцентировал внимание на том, что его позиция по вопросам государственного языка всегда была принципиальной и направленной на поддержку интересов государственного языка. В то же время Пунтулис подчеркнул, что действия министра как должностного лица должны быть юридически корректными.

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