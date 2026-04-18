"Нам он нужен": что ответили латыши на статью с предложением закрыть театр Чехова в Риге
Скандальная публикация о "ненужности" русского театра им. Чехова в Риге вызвала бурю возмущения: десятки людей, подавляющее число которых - латыши, в соцсетях встали на защиту, заявив, что он нужен и любим — вне зависимости от языка.
На портале lasi.lv вышла резонансная статья Юриса Алберта Улманиса с провокационным вопросом: «Нужен ли в Риге театр на русском языке?». Поводом для нее стали события вокруг ухода художественного руководителя Театра Чехова Сергея Голомазова. Автор утверждает, что в Латвии после 2022 года последовательно сокращается влияние русского языка и «наследие российского империализма», однако в самом центре Старой Риги продолжает существовать «маленькая Россия».
Он критикует тот факт, что театр работает на русском языке и получает государственное финансирование — около трех миллионов евро в год.
Улманис также выражает недоумение, почему часть сотрудников театра за годы работы не выучила латышский язык, и задается вопросом, почему государство, по его мнению, поддерживает «культурный пузырь», вместо того чтобы способствовать интеграции.
Отдельно он ставит под сомнение значимость русской культуры в мире, называя представления о ее «величии» результатом пропаганды, и проводит параллели с историей, политикой и личным восприятием языка.
Однако реакция общества оказалась совсем не той, на которую, очевидно, рассчитывал автор. В комментариях к статье пользователи массово выступили в защиту театра — причем не только русскоязычные, но и латыши. Многие подчеркивают, что театр востребован широкой аудиторией: «Этот театр посещают не только русскоязычные жители, но и латышская публика. Там работают очень квалифицированные актеры и режиссеры, интересный и продуманный репертуар».
Другие обращают внимание на абсурдность самой постановки вопроса: «Этот вопрос сам по себе глупый — театр уже существует и давно успешно работает». Некоторые комментаторы сравнивают ситуацию с присутствием других культур в Латвии: «А Arena Xiaomi вас не беспокоит как “маленький Китай”? А McDonald’s, KFC и кебабные — это уже соответствует латышскому духу?»
Часть пользователей прямо заявляет, что подобные публикации разжигают ненужную рознь и межнациональную ненависть. Отдельно звучат эмоциональные оценки: «Читая этот бред, становится противно. Я как русский привожу туда латышей, и они в восторге от уровня этого театра».
Многие подчеркивают, что язык — не главное: «Язык — это фон. Важно актерское мастерство». «Неважно, на каком языке спектакль — важно, что это искусство высокого уровня». Некоторые отмечают и социальную значимость театра — например, доступность для людей с нарушениями слуха благодаря субтитрам: «Этот театр мне очень нужен — многие спектакли титруются на латышский язык».
Звучат и более широкие аргументы против культурных ограничений: «Проблема не в языке, а в мышлении. Сначала “неправильный” язык, потом “неправильные” книги — мы это уже где-то видели».
В итоге дискуссия показала: несмотря на политический и исторический контекст, для многих жителей Риги, и русских, и латышей, Рижский русский театр им. Михаила Чехова остается важной частью культурной жизни.