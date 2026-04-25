В Театре Чехова спор не утихает: директор Дана Бйорк хочет совмещать управление и роли на сцене
В Рижском русском театре имени Михаила Чехова снова объясняют решения руководства после анонимных жалоб сотрудников и увольнения художественного руководителя. Теперь театр просит у Министерства культуры разрешение, чтобы директор Дана Бйорк могла совмещать управленческую должность с актерской работой в отдельных постановках.
Как сообщалось, после увольнения художественного руководителя Сергея Голомазова часть сотрудников Театра Чехова распространила анонимное заявление, выразив недовольство руководством учреждения. В публично распространенном заявлении были высказаны подозрения, что у директора театра может возникать конфликт интересов, поскольку Бйорк одновременно выполняет административные функции, влияет на формирование репертуара и распределение занятости актеров, а также исполняет роли в спектаклях.
Бйорк пояснила агентству LETA, что Министерство культуры принимает решение о разрешении совмещать должности после того, как режиссер соответствующей постановки обосновал свой замысел художественной коллегии театра.
Она отметила, что формирование репертуара новых постановок происходит в соответствии со стратегией театра на заседаниях художественной коллегии, а ежемесячный репертуар составляет комиссия по планированию репертуарных спектаклей.
Директор театра указала, что при распределении ролей актеров для новой постановки выбирает режиссер, который затем представляет список исполнителей ролей руководителю театра. Список ролей утверждается на заседании художественной коллегии, и на его основании издается распоряжение, которым утверждается состав художественного персонала и актеров.
Бйорк подчеркнула, что решения, связанные с репертуаром, принимаются на заседаниях художественной коллегии. По ее словам, руководство театра прозрачно, а обо всех художественных процессах и планах сотрудникам предоставляется актуальная информация на общих собраниях.
По словам руководителя театра, создан механизм, с помощью которого сотрудник по любому вопросу может обратиться к руководству, художественной коллегии или непосредственному руководителю своего отдела. Она заверила, что руководство театра регулярно проводит переговоры с каждым подразделением театра, где обсуждаются все рабочие актуальные вопросы, выслушиваются предложения и даются ответы на вопросы сотрудников. С актерами, в свою очередь, проходят не только собрания, но и индивидуальные беседы.
Бйорк добавила, что опыт анонимных жалоб, направленных против театра и его руководства, уже был в 2023 году. По ее мнению, это удобный нарратив, поскольку он снимает любую ответственность с авторов писем. «Театр сейчас предоставляет информацию всем учреждениям, которые получили жалобы на театр и его руководство. Например, Государственная инспекция труда провела проверку и уже направила отказ инициатору жалобы», — заявила директор театра.