"Мы больше не можем молчать": сотрудники театра Чехова выступили с открытым обращением после увольнения Сергея Голомазова
Часть сотрудников театра выступила с открытым обращением к СМИ, в котором выразила серьезную обеспокоенность происходящим внутри коллектива после увольнения художественного руководителя Сергея Голомазова. Авторы письма утверждают, что в театре становится все меньше пространства для профессионального диалога, а система управления, по их мнению, вызывает все больше вопросов.
В обращении говорится, что решение об увольнении Голомазова стало поводом больше не молчать о накопившихся проблемах. При этом авторы письма отмечают, что не могут однозначно раскрыть причины этого решения, однако у части сотрудников сложилось впечатление, что ему предшествовали длительные профессиональные разногласия с директором театра.
Авторы подчеркивают, что ранее 40 сотрудников уже официально выразили поддержку Голомазову, подписав соответствующее письмо. По их словам, это свидетельствует о том, что недовольство внутри театра нельзя считать позицией лишь узкой группы людей.
«После его ухода, по мнению ряда сотрудников, театр лишился фигуры, которая могла обеспечивать независимый художественный баланс в системе управления», — говорится в обращении.
Одной из главных претензий авторов письма стала нынешняя модель управления театром. Они указывают, что один человек одновременно совмещает административное руководство, влияет на формирование репертуара, участвует в спектаклях как актриса и, как считают сотрудники, влияет на распределение занятости актеров.
Формально, признают авторы обращения, такие решения могут находиться в пределах полномочий руководителя. Однако именно это, по их словам, и вызывает у части коллектива вопросы о границе между управлением театром и личным участием в художественном процессе.
В письме также говорится о возможном ощущении конфликта интересов. Авторы не ставят под сомнение право руководителя участвовать в творческой жизни театра, однако считают, что при совмещении административных полномочий с личным участием в репертуаре у сотрудников возникают сомнения в том, насколько равными остаются профессиональные возможности для всех актеров труппы.
Отдельно в обращении поднимается тема внутренней атмосферы. По словам авторов, в театре постепенно сокращается пространство для профессиональной дискуссии, а выражение отличающегося мнения все чаще воспринимается как риск, а не как естественная часть творческого процесса.
Кроме того, часть сотрудников заявляет, что попытки привлечь к обсуждениям с руководством независимого юриста или представителя профсоюзной организации фактически не реализуются. По их мнению, это особенно важно в ситуациях, когда в ходе таких разговоров затрагиваются юридические вопросы и звучат ссылки на нормативные акты.
Еще одна тема, на которую обращают внимание авторы письма, — положение иностранных специалистов, работающих в театре. В обращении отмечается, что для них работа в театре связана не только с творческой реализацией, но и с жизненной стабильностью в стране, поэтому многие предпочитают не вступать в открытые дискуссии и не рисковать своим положением.
Авторы письма признают, что многие пытались решать проблемы внутри театра и искать выход правовым путем. Однако сейчас, как утверждается в обращении, возможности урегулировать ситуацию в рамках существующей системы фактически исчерпаны.
Поэтому часть сотрудников решила обратиться к обществу и средствам массовой информации с призывом обратить внимание на происходящее и дать публичную оценку тому, насколько нынешняя система управления соответствует задачам государственного театра и интересам творческого коллектива.
При этом авторы просят пока не раскрывать их имена, поскольку опасаются возможных последствий для своей профессиональной деятельности. Одновременно они заявляют о готовности предоставить дополнительную информацию при условии соблюдения конфиденциальности и защиты источников.
В завершение письма его авторы подчеркивают, что театр не может существовать без актеров, а сам актер не должен превращаться в формальную единицу в списке труппы, а должен оставаться полноценным участником творческого процесса.