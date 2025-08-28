"Те, кто поддерживают агрессию России, не являются нашими друзьями": Театр Чехова делает передышку в злободневных темах

Режиссер признается, что иногда театр Чехова чувствует себя, словно между молотом и наковальней: «Иногда мы оказываемся без вины виноватыми — нам достается и от латышей, и от русскоязычных. Ярые националисты не могут принять тот факт, что в культурном пространстве Латвии существует театр, где идут постановки на русском языке (хотя у нас есть латышские и английские субтитры). Но и русскоязычные зрители нередко упрекают нас в том, что мы недостаточно лояльны по отношению к русской культуре, — что лично я считаю абсурдным обвинением.