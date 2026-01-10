Бруклин Бекхэм поставил родителям жесткую границу: общение - только через адвокатов
Семейная драма Бекхэмов продолжает развиваться, раскрывая глубокий и болезненный разлад между Дэвидом и Викторией Бекхэм и их старшим сыном Бруклином Бекхэмом, а также его женой Николой Пельтц. По последним сообщениям, Бруклин и Никола готовы общаться с Дэвидом и Викторией только через своих адвокатов, что говорит о серьезном ухудшении отношений в семье.
Источник, который общался с The Sun, сказал: «Честно говоря, люди не знают всех фактов этой душераздирающей истории и думают, что Бруклин просто упрямился, когда заблокировал родителей. Реальность такова: в конце прошлого лета он отправил им письмо, попросив, чтобы любая переписка велась только через юристов, и хотел попытаться наладить отношения в частном порядке, а не публично. Он чувствовал, что родители продолжали игнорировать его просьбы и упоминали его онлайн, вместо того чтобы связаться с ним лично».
Источник добавил, что Бруклина особенно задели медийные комментарии о том, что им якобы «управляет» Никола и что он находится «в заложниках», что еще больше обострило конфликт.
Сообщается, что эти юридические ограничения были переданы через юридическую фирму Schillings, а Дэвиду дали понять, что говорить с Бруклином и Николой следует только через их юридические команды. Представители Бруклина и Дэвида публично не комментировали эту информацию.
Семейный конфликт тлеет с момента роскошной свадьбы Бруклина и Николы в апреле 2022 года в Палм-Бич (Флорида). Хотя это событие было радостным, оно также стало началом напряженности в семье Бекхэмов. Появлялись слухи о конфликте между Николой и Викторией — сначала вокруг решения Николы не надевать свадебное платье бренда Victoria Beckham, несмотря на прежние планы. Источники приводили противоречивые версии: одни подтверждали напряженность, другие называли историю с платьем «далекой от правды». По сообщениям, ситуация усугубилась, когда Виктория якобы «перехватила» танец на свадьбе, затмив запланированный момент для Бруклина и Николы — он должен был стать особым подарком от певца Марка Энтони.
С тех пор отношения Бруклина с родителями, по сообщениям, становились только хуже. В мае 2025 года Бруклин и Никола не пришли на вечеринку по случаю 50-летия Дэвида — этот шаг многие восприняли как явный признак отчуждения. Соцсети также отражают раскол в семье: Дэвид и Виктория больше не подписаны на Бруклина в Instagram, и он в ответ отписался от них, а также от братьев Круза и Ромео. Никола также не подписана на Дэвида и Викторию и не находится у них в подписках. При этом Дэвид и Виктория продолжают быть подписанными на других детей — Ромео и Круза, а также ведут приватный аккаунт младшей дочери Харпер.
Круз Бекхэм, младший брат Бруклина, отреагировал на ситуацию в соцсетях, опровергнув сообщения о том, что родители сами отписались от Бруклина. В Instagram Stories он написал: «НЕПРАВДА. Мои мама и папа никогда бы не отписались от своего сына… Давайте придерживаться фактов. Они проснулись и увидели, что их заблокировали… как и меня». Несмотря на публичность конфликта, Круз выражал надежду на примирение.
Сообщается, что Дэвид и Виктория предпринимали несколько попыток наладить отношения. Источник рассказал People: «Дэвид и Виктория неоднократно просили Бруклина и Николу встретиться и поговорить, чтобы двигаться дальше. Дэвид любит своих детей. Они для него — все». Однако, судя по сообщениям, Бруклин настроен держаться на расстоянии: инсайдеры утверждают, что сейчас он «не заинтересован» в примирении и «сосредоточен на спокойной жизни без драм» вместе с Николой. Пара построила свой отдельный мир и предпочитает, чтобы ситуация улеглась естественным образом, а не через давление и попытки форсировать решение.
Бруклин Бекхэм и Никола Пельц
При этом были и тонкие жесты со стороны Дэвида и Виктории, которые можно считать сигналами к миру. В канун Нового года Дэвид опубликовал в Instagram Stories архивное фото с Бруклином и подписал: «Я так сильно вас всех люблю», — после того как изначально не включил Бруклина в свой пост-обзор 2025 года. Позже Виктория перепостила это же фото, добавив эмодзи красного сердца, хотя изображения других детей не публиковала. Эти действия выглядят как тихая попытка протянуть руку старшему сыну.
Однако Бруклина и Николу видели в новогоднюю ночь в Майами, в клубе E11EVEN — на фоне семейных попыток сближения они, судя по всему, были отдельно. Источники, близкие к Бруклину, говорят, что Никола стала для него «абсолютной опорой» в этой «разрушающей душу семейной вражде», поддерживая его в сложной ситуации.
Напряжение усилилось и тем, что Бруклин и Никола, как сообщается, отказались от приглашения на церемонию посвящения Дэвида в рыцари у короля Карла III в ноябре 2025 года, где Дэвид был отмечен вместе с Викторией и другими детьми. Их отсутствие стало заметным и подчеркнуло сохраняющийся разрыв.
Несмотря на сложные отношения с родителями и братьями, Бруклин, по сообщениям, сохраняет хорошие отношения с обеими линиями бабушек и дедушек. Источник рассказал The Sun: «Бруклин их обожает и понимает, сколько боли это причиняет всем. Поэтому он выходил на связь в свое время и старался делать это максимально тихо, чтобы не втягивать их в историю».