Бруклин Бекхэм поставил родителям жесткую границу: общение - только через адвокатов

С тех пор отношения Бруклина с родителями, по сообщениям, становились только хуже. В мае 2025 года Бруклин и Никола не пришли на вечеринку по случаю 50-летия Дэвида — этот шаг многие восприняли как явный признак отчуждения. Соцсети также отражают раскол в семье: Дэвид и Виктория больше не подписаны на Бруклина в Instagram, и он в ответ отписался от них, а также от братьев Круза и Ромео. Никола также не подписана на Дэвида и Викторию и не находится у них в подписках. При этом Дэвид и Виктория продолжают быть подписанными на других детей — Ромео и Круза, а также ведут приватный аккаунт младшей дочери Харпер.