Разлад в звездной семье: старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм заблокировал родителей в соцсетях
26-летний Бруклин Бекхэм заблокировал в Instagram своих родителей Викторию и Дэвида, что публично подтвердил его брат Круз, опровергнув слухи о том, что это родители отписались первыми. Судя по всему, этот шаг стал кульминацией затянувшегося семейного конфликта.
26-летний Бруклин Бекхэм, старший сын Виктории и Дэвида Бекхэмов, который уже почти год не общается с родителями, заблокировал их в Instagram. Об этом впервые публично заявил его младший брат. Круз Бекхэм опубликовал в сторис скриншот новости издания Daily Mail, в которой утверждается, что Виктория и Дэвид отписались от своего старшего сына в соцсетях. Младший сын пары назвал эту информацию «неправдой» и пояснил, что на самом деле именно Бруклин заблокировал родителей и его самого.
«Мои мама и папа никогда бы не отписались от своего сына. Давайте обозначим факты. Они проснулись и оказались заблокированными... так же как и я», — написал 20-летний Круз.
Семейное отчуждение началось в начале года, когда Бруклин и его жена Никола Пельтц, с которой у пары были сложные отношения с Викторией еще до свадьбы, стали пропускать важные семейные мероприятия. Среди них — показ Виктории, ее день рождения, юбилей Дэвида и другие значимые события. СМИ сообщали, что Никола считает родителей мужа «токсичными», а сам Бруклин не хочет с ними общаться.
В то же время отношения Бруклина с родственниками жены, особенно с тестем — миллиардером Нельсоном Пельтцем, остаются теплыми. Пара провела лето на яхте Нельсона, он также инвестировал в открытие ресторана Бруклина. Молодой человек неоднократно подчеркивал, что Никола — его главная поддержка в сложный период.
Инсайдеры Daily Mail отмечают, что родители Бекхэмов находятся в отчаянии из-за происходящего и продолжают любить сына, желая, чтобы он знал, что всегда может к ним обратиться. Однако блокировка в Instagram со стороны Бруклина воспринимается как знак полного отчуждения и завершения отношений. «Дэвид и Виктория никогда не перестанут любить Бруклина. Он всегда может к ним обратиться: они хотят, чтобы он это знал. Они просто в отчаянии из-за всего происходящего. Бруклин заблокировал родителей, чтобы показать им, что это финал. Совершенно очевидно, что это признак его полного отчуждения от семьи», — цитируют СМИ слова инсайдеров.