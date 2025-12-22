Разлад в звездной семье: старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм заблокировал родителей в соцсетях

Инсайдеры Daily Mail отмечают, что родители Бекхэмов находятся в отчаянии из-за происходящего и продолжают любить сына, желая, чтобы он знал, что всегда может к ним обратиться. Однако блокировка в Instagram со стороны Бруклина воспринимается как знак полного отчуждения и завершения отношений. «Дэвид и Виктория никогда не перестанут любить Бруклина. Он всегда может к ним обратиться: они хотят, чтобы он это знал. Они просто в отчаянии из-за всего происходящего. Бруклин заблокировал родителей, чтобы показать им, что это финал. Совершенно очевидно, что это признак его полного отчуждения от семьи», — цитируют СМИ слова инсайдеров.