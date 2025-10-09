Неужели слухи о вражде - правда? Виктория Бекхэм вышла в свет почти со всеми членами семьи - не хватало лишь двух важных людей

Заметным отсутствием отметились старший сын Бекхэмов, 26-летний Бруклин, и его жена, актриса Никола Пельтц. Их отсутствие снова вызвало слухи о напряжении в семье, о котором Бруклин недавно говорил в редком интервью. По сообщениям СМИ, трения возникли из-за его тесных отношений с родителями Николы — миллиардерами Нельсоном и Клаудией Пельтц — и давних разногласий между Викторией и Николой, начавшихся ещё во время свадьбы в 2022 году. Бруклин и Никола также не присутствовали на показе Виктории на Неделе моды в Париже 3 октября, что усилило разговоры о возможном охлаждении отношений. Однако источники, близкие к семье, утверждают, что Бекхэмы остаются сплочёнными и преданными друг другу, несмотря на временные трудности.