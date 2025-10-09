Неужели слухи о вражде - правда? Виктория Бекхэм вышла в свет почти со всеми членами семьи - не хватало лишь двух важных людей
8 октября в Лондоне состоялась блестящая премьера нового документального сериала Netflix о Виктории Бекхэм, собравшая множество звезд, друзей и членов семьи.
51-летняя бывшая участница Spice Girls, ставшая дизайнером, сияла в ослепляющем белом ансамбле, состоящем из юбки с высоким разрезом, шелковой блузы и элегантного пиджака, накинутого на плечи.
Рядом с ней на красной дорожке был её муж, 50-летний Дэвид Бекхэм, бывший капитан сборной Англии по футболу, который выглядел безупречно в тёмном костюме, полосатой рубашке и галстуке насыщенного синего цвета. Пару поддерживали их трое детей — Ромео (23 года), Круз (20 лет) и Харпер (14 лет). Круз пришёл вместе со своей девушкой, 30-летней Джеки Апостел.
Заметным отсутствием отметились старший сын Бекхэмов, 26-летний Бруклин, и его жена, актриса Никола Пельтц. Их отсутствие снова вызвало слухи о напряжении в семье, о котором Бруклин недавно говорил в редком интервью. По сообщениям СМИ, трения возникли из-за его тесных отношений с родителями Николы — миллиардерами Нельсоном и Клаудией Пельтц — и давних разногласий между Викторией и Николой, начавшихся ещё во время свадьбы в 2022 году. Бруклин и Никола также не присутствовали на показе Виктории на Неделе моды в Париже 3 октября, что усилило разговоры о возможном охлаждении отношений. Однако источники, близкие к семье, утверждают, что Бекхэмы остаются сплочёнными и преданными друг другу, несмотря на временные трудности.
Премьера стала также небольшим воссоединением Spice Girls — поддержать Викторию пришли Джери Холливэлл Хорнер (Ginger Spice), Эмма Бантон (Baby Spice) и Мелани Чишолм (Sporty Spice). Мелани Браун (Scary Spice) не смогла присутствовать из-за рабочих обязательств в США, но отправила Виктории цветы и тёплые пожелания. Присутствие бывших коллег подчеркнуло важность дружбы и взаимной поддержки в жизни дизайнера.
На мероприятие пришли и родители Виктории — Джеки и Тони Адамс, а также её сестра Луиза с детьми, превратив вечер в настоящий семейный праздник. На своей странице в Instagram Виктория поделилась эмоциями:
«Я так горжусь тем, что мы сделали, и счастлива быть сегодня здесь со своей семьёй. Спасибо всем замечательным людям, которые так усердно работали над этим проектом. Я вас очень люблю!»
Трёхсерийный документальный проект Victoria Beckham предлагает зрителям откровенный взгляд на жизнь и карьеру Виктории — от взлёта в составе всемирно известной группы до становления модным дизайнером и бизнесвумен. Сериал показывает, как она готовится к самому важному показу своей карьеры, раскрывая её внутреннюю силу, умение меняться и сохранять самообладание. Впервые Виктория Бекхэм открыто рассказывает о борьбе с расстройством пищевого поведения, которое долгие годы умело скрывала даже от близких, а также о финансовых трудностях и страхах, когда её модный бренд оказался на грани краха после многих лет убытков.