Рижские власти рассказали, в каких случаях получателей социальных пособий заставляют их вернуть
Департамент благосостояния Рижской думы напоминает, что при обращении в социальную службу с просьбой оценить соответствие лица или семьи статусу малообеспеченного или нуждающегося домохозяйства и при ходатайстве о назначении социальной помощи жители обязаны предоставить всю информацию о своих доходах, обо всех банковских счетах и о своем материальном положении.
В случае предоставления неполной информации Рижская социальная служба запрашивает недостающие данные, и это продлевает процесс принятия решения о назначении помощи.
Рижская социальная служба указывает, что в Регистре счетов в настоящее время доступна информация не только об открытых счетах физических и юридических лиц в каком-либо из кредитных учреждений Латвии, но и о счетах в зарубежных банках. В связи с этим усиленно проверяются сведения о доходах, предоставленные лицами, а также достоверность ранее указанной информации.
Выявлены случаи, когда жители не предоставляли полную информацию обо всех открытых банковских счетах и о доходах, полученных на этих счетах. В таких случаях необоснованно полученные социальные пособия подлежат возврату Рижской социальной службе. Если возврат не производится добровольно, дело передается судебным исполнителям, и должник обязан покрыть также расходы по взысканию.