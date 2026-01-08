Рижские власти рассказали, в каких случаях получателей социальных пособий заставляют их вернуть

Рижская социальная служба указывает, что в Регистре счетов в настоящее время доступна информация не только об открытых счетах физических и юридических лиц в каком-либо из кредитных учреждений Латвии, но и о счетах в зарубежных банках. В связи с этим усиленно проверяются сведения о доходах, предоставленные лицами, а также достоверность ранее указанной информации.