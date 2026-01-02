Увеличенные социальные пособия будут пересчитаны автоматически
С 1 января 2026 года большинство детских и семейных пособий в Латвии автоматически вырастут, и получатели начнут получать увеличенные суммы уже в январе или феврале. Заявление потребуется лишь в отдельных случаях.
Если государственное социальное пособие родителям или лицам, обеспечивающим уход за ребенком — а именно опекуну, приемной семье или усыновителю — было назначено в 2025 году и его выплата продолжится и после 1 января 2026 года, пособие будет выплачиваться в новом увеличенном размере и будет пересчитано автоматически, сообщила представитель Министерства благосостояния Айга Исаева.
Единственный случай, когда потребуется подать заявление в Государственное агентство социального страхования, — это получение семейного государственного пособия за ребенка, который учится в колледже или вузе на очной форме обучения и не достиг 20-летнего возраста.
Большинство государственных социальных пособий выплачивается за текущий месяц, поэтому пособие в новом размере родитель или опекун получит уже в январе. В свою очередь пособие по уходу за ребенком выплачивается за предыдущий месяц, что означает, что родитель получит пособие в новом размере в феврале, когда будет произведена выплата за январь.
Например, пособие по уходу за ребенком до достижения им полутора лет будет пересчитано с 1 января. Соответственно, в январе будет выплачено пособие за декабрь 2025 года в размере 171 евро, а в феврале будет выплачен новый размер за январь — 298 евро.
Как сообщалось, в 2026 году пособие при рождении ребенка будет увеличено до 600 евро, то есть на 178,83 евро, а пособие по уходу за ребенком для молодых родителей — до 298 евро, то есть на 127 евро, при одновременном сохранении родительского пособия в размере 75% для работающих получателей пособия.