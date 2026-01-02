Увеличенные социальные пособия будут пересчитаны автоматически

Как сообщалось, в 2026 году пособие при рождении ребенка будет увеличено до 600 евро, то есть на 178,83 евро, а пособие по уходу за ребенком для молодых родителей — до 298 евро, то есть на 127 евро, при одновременном сохранении родительского пособия в размере 75% для работающих получателей пособия.