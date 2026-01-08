Такого он не ожидал: зарубежный турист приехал в Ригу и был ею поражен

"В Риге нет культовых символов французской столицы и не везде царит показное радушие. Однако сходство чувствуется в атмосфере: в планировании города, в сочетании архитектуры и зеленых зон, в повседневном городском ритме. Широкие бульвары, парки, кварталы с модернистской застройкой и культура кафе формируют среду, где хочется не спешить. Именно это и создает ассоциации с Парижем", - пишет опытный путешественник Сэм Сирс.