Плохие новости для латвийских путешественников: два популярных направления вводят для них налоги
фото: Shutterstock
Барселона намерена побольше заработать на туристах.
В мире

Плохие новости для латвийских путешественников: два популярных направления вводят для них налоги

Отдел новостей

Otkrito.lv

Из‑за наплыва туристов два популярных направления среди жителей Латвии — Таиланд и Барселона — вводят новые налоги для въезжающих. С 1 января 2026 года туристы, прилетающие в Таиланд, будут платить обязательный въездной сбор.

Сейчас на некоторых островах, например Кох Пхи Пхи, он составляет 300 бат (около 8 евро) при прибытии в аэропорт и 150 бат (около 4 евро) при въезде по суше или морю.

В Барселоне местные власти решили удвоить региональный туристический сбор: с 3,5 евро до 7 евро с человека. 

Похожая практика ожидается и в других популярных городах мира, таких как Киото (Япония), Данборо (Шотландия), а также Венеция и Рим в Италии, где меры направлены на снижение перегруженности туристами.

Ранее Otkrito.lv писал о том, что на популярных у жителей Латвии курортах Испании и Португалии ввели новые ограничения и штрафы для туристов.

Темы

ЯпонияТаиландВенецияШотландияБарселонаРимНалогиOtkrito.lv

Другие сейчас читают