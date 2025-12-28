Барселона намерена побольше заработать на туристах.
Сегодня 10:13
Плохие новости для латвийских путешественников: два популярных направления вводят для них налоги
Из‑за наплыва туристов два популярных направления среди жителей Латвии — Таиланд и Барселона — вводят новые налоги для въезжающих. С 1 января 2026 года туристы, прилетающие в Таиланд, будут платить обязательный въездной сбор.
Сейчас на некоторых островах, например Кох Пхи Пхи, он составляет 300 бат (около 8 евро) при прибытии в аэропорт и 150 бат (около 4 евро) при въезде по суше или морю.
В Барселоне местные власти решили удвоить региональный туристический сбор: с 3,5 евро до 7 евро с человека.
Похожая практика ожидается и в других популярных городах мира, таких как Киото (Япония), Данборо (Шотландия), а также Венеция и Рим в Италии, где меры направлены на снижение перегруженности туристами.
