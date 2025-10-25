На популярных у жителей Латвии курортах Испании и Португалии ввели новые ограничения и штрафы для туристов
На днях сразу несколько популярных курортов в в Испании и Португалии объявили о введении новых строгих правил для туристов.
Так, городской совет испанского курортного города Сан-Себастьян объявил о намерении ввести новые правила для сохранения своего знаменитого побережья, пишет The Sun.
Первое из них – запрет на курение на всех пляжах. Если это правило будет принято, Сан-Себастьян станет вторым городом в Стране Басков после Сарауса, полностью запретившим курение на своих пляжах.
На пляжах Сан-Себастьяна также могут ввести новые правила в отношении домашних животных: летом собакам будет разрешено гулять по пляжам только с 21:00 до полуночи. Ранее местные жители могли выгуливать собак на общественных пляжах с 1 сентября по 30 мая в любое время суток. Кроме того, из-за растущего числа жалоб на шум, под запрет могут попасть и громкоговорители.
Тем временем, испанский город Пальма на Майорке планирует запретить еще одно популярное туристическое развлечение – вечеринки на лодках. Таким образом, начиная со следующего сезона, лодки для вечеринок будут полностью запрещены на набережной Пальмы, где они швартуются.
В свою очередь гостям португальского курортного города Албуфейра грозят строгие штрафы от 150 до 1800 евро за такие действия, как оставление тележек для покупок на улицах, разжигание барбекю на пляжах и создание чрезмерного шума, пишет The Mirror.
При этом местные власти предупредили, что правила будут "строго соблюдаться", и такой кодекс поведения будет действовать круглый год.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что отправляющихся в Египет предупредили о недавно введенном новом налоге для туристов.