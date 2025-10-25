На популярных у жителей Латвии курортах Испании и Португалии ввели новые ограничения и штрафы для туристов

На пляжах Сан-Себастьяна также могут ввести новые правила в отношении домашних животных: летом собакам будет разрешено гулять по пляжам только с 21:00 до полуночи. Ранее местные жители могли выгуливать собак на общественных пляжах с 1 сентября по 30 мая в любое время суток. Кроме того, из-за растущего числа жалоб на шум, под запрет могут попасть и громкоговорители.