Отправляющихся в Египет предупредили о недавно введенном новом налоге для туристов

С начала 2025 года Египет ввел плату для владельцев смартфонов, приобретенных за рубежом, – 38,5% от стоимости устройства, если их собираются использовать в местных телефонных сетях. Первоначально от уплаты сборов можно было освободить один аппарат, заявив об этом в аэропорту по прилете. Но недавно стало известно о том, что уже с 24 сентября такой льготы для туристов больше нет.