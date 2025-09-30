Отправляющихся в Египет предупредили о недавно введенном новом налоге для туристов
Прибывающие в Египет туристы не могут больше бесплатно зарегистрировать свой мобильный телефон. С конца сентября за эту процедуру иностранцам, планирующим использовать местную сим-карту, придется платить немалые деньги.
С начала 2025 года Египет ввел плату для владельцев смартфонов, приобретенных за рубежом, – 38,5% от стоимости устройства, если их собираются использовать в местных телефонных сетях. Первоначально от уплаты сборов можно было освободить один аппарат, заявив об этом в аэропорту по прилете. Но недавно стало известно о том, что уже с 24 сентября такой льготы для туристов больше нет.
Для туристов, которые часто отдыхают на курортах Хургады и Шарм-эль-Шейха или остаются там на зиму, новшество не сулит ничего хорошего. Согласно требованиям, необходимо пройти регистрацию IMEI устройства с уплатой денег в течение 90 дней. Если этого не сделать, телефон будет заблокирован.
Путешественники также обратили внимание, что нет информации, будет ли снята блокировка по истечении какого-либо времени. Например, сможет ли турист при возвращении в Египет через полгода-год, снова приобретя сим-карту, воспользоваться старым телефоном.