Латвии не хватает миллиарда евро в год, чтобы лечить своих людей без очередей
Очереди к врачам в Латвии растягиваются на месяцы и годы, а система здравоохранения ежегодно недополучает около миллиарда евро. Врачи предупреждают: промедление стоит здоровья, а иногда и жизни.
Латвийская система здравоохранения ежегодно недополучает около миллиарда евро, без которых невозможно выйти хотя бы на средний европейский уровень. Об этом в программе «Latvijas formula» на TV24 заявил член правления Латвийского общества врачей Янис Ветра. По его словам, ситуация в ряде медицинских отраслей уже стала критической.
«Ситуация в нескольких сферах действительно тяжелая из-за того, что очереди растягиваются на месяцы или даже годы. Это в определенном смысле абсурд, учитывая, что здоровье, а тем более болезнь, не стоят на месте», — подчеркнул Ветра.
Каждая потерянная неделя или месяц ожидания приводит к ухудшению состояния пациента, росту осложнений и, в итоге, к более высоким расходам. «Каждый упущенный период времени углубляет осложнения, увеличивает риски и в конечном итоге обходится дороже, чем если бы проблему начали решать своевременно», — отметил представитель врачебного сообщества.
Одной из ключевых причин длинных очередей остается острая нехватка медицинского персонала. Хотя число врачей в Латвии близко к среднему показателю по Европе, ситуация с медсестрами значительно хуже.
«С медсестрами у нас все гораздо ниже европейского уровня, и удержать их в системе здравоохранения — огромный вызов как из-за условий труда, так и из-за оплаты», — сказал Ветра.
Из-за дефицита медсестер и других специалистов многие обследования и процедуры становятся труднодоступными или вовсе недоступными. Исследования показали: ежегодно системе не хватает одного миллиарда евро, чтобы приблизиться к среднему европейскому уровню финансирования. По словам Ветры, даже такая сумма не является разовым решением.
«Дополнительный миллиард — это огромные деньги, которые можно было бы направить на повышение доступности услуг. Но ясно, что разового вложения недостаточно — этот миллиард нужен каждый год».
При этом он подчеркнул, что даже резкое увеличение финансирования не даст мгновенного эффекта. «Мы уже сейчас являемся более больным обществом, чем страны, где финансирование было доступно годами. Поэтому хорошие результаты в любом случае будут долгосрочными».
В качестве возможных шагов по выходу из кризиса Ветра назвал концентрацию на базовых услугах: развитии первичной медицинской помощи, профилактике заболеваний и внедрении цифровых решений. «Финансирование — ключевой фактор, но часть решений заключается в том, чтобы сосредоточиться на первичной помощи, профилактике и возможностях цифровых технологий», — резюмировал он.