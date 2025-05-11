Внимание, туристы из Латвии! Египет меняет порядок получения въездных виз

"Если вы не оформили визу до поездки, теперь вы можете получить ее по прибытии в египетские аэропорты. Просто воспользуйтесь терминалом самообслуживания, мобильным приложением или онлайн-платформой, оплатите сбор — и получите визу всего за несколько минут. Это быстро, удобно и без бумажной волокиты", - утверждают египетские власти.