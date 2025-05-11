Внимание, туристы из Латвии! Египет меняет порядок получения въездных виз
Египет планирует ввести экстренную электронную визу по прибытии.
Как сообщает TreveloBiz, Египет объявил о запуске новой системы - экстренной электронной визы по прибытии. Она позволит соответствующим требованиям путешественникам получить туристическую визу в Египет всего за несколько минут — прямо в аэропорту. Благодаря автоматическим киоскам, обновленному онлайн-порталу и мобильному приложению, посетители смогут избежать длинных очередей и бумажной волокиты.
Эта ускоренная процедура получения визы начнет действовать сначала в международном аэропорту Каира, а затем будет внедрена еще в семи аэропортах. Полное внедрение планируется во всех 14 международных аэропортах Египта.
На данный момент экстренная электронная виза по прибытии будет доступна для граждан 78 стран, уже участвующих в стандартной электронной визовой программе Египта. А именно: США, Канада, Великобритания, Австралия, страны Европейского союза, страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, Япония, Южная Корея и другие.
"Если вы не оформили визу до поездки, теперь вы можете получить ее по прибытии в египетские аэропорты. Просто воспользуйтесь терминалом самообслуживания, мобильным приложением или онлайн-платформой, оплатите сбор — и получите визу всего за несколько минут. Это быстро, удобно и без бумажной волокиты", - утверждают египетские власти.
Кроме того, Египет продлил свою программу 96-часовых бесплатных транзитных виз до апреля 2026 года. Эта инициатива позволяет транзитным пассажирам, путешествующим с EgyptAir, Air Cairo или Nile Air, покидать аэропорт и исследовать страну в течение четырех дней без необходимости подавать заявку на визу заранее.
Как мы недавно сообщали, во многих европейских турагентствах сейчас фиксируется снижение интереса к поездкам в США. Вместо Америки туристы стали выбирать другие направления, в частности, Египет.