Вместо Америки - Египет: европейцы нашли способ наказать США

Как пишет Rude Baguette, статистика говорит сама за себя. В марте 2025 года количество туристов из Западной Европы, проведших хотя бы одну ночь в США, сократилось на 17% по сравнению с тем же месяцем 2024 года, по данным Международной торговой администрации (ITA). Это особенно тревожно, учитывая, что туристическая отрасль составляет около 2,5% ВВП США. Падение касается не только европейцев: общее число иностранных туристов в США снизилось на 12% в марте, что стало крупнейшим спадом с после пандемийного периода 2021 года.