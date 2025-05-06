Вместо Америки - Египет: европейцы нашли способ наказать США
Все больше европейцев предпочитают избегать поездок в США, что можно расценивать как негласное, но ощутимое выражение недовольства нынешней администрацией.
Как пишет Rude Baguette, статистика говорит сама за себя. В марте 2025 года количество туристов из Западной Европы, проведших хотя бы одну ночь в США, сократилось на 17% по сравнению с тем же месяцем 2024 года, по данным Международной торговой администрации (ITA). Это особенно тревожно, учитывая, что туристическая отрасль составляет около 2,5% ВВП США. Падение касается не только европейцев: общее число иностранных туристов в США снизилось на 12% в марте, что стало крупнейшим спадом с после пандемийного периода 2021 года.
Такое сокращение указывает на изменения в глобальных туристических предпочтениях и имеет более широкие экономические последствия. Снижение потока иностранных туристов сказывается на различных секторах экономики — от гостиничного бизнеса до розничной торговли — и может замедлить рост в этих отраслях.
Французская гостиничная группа Accor, активно представленная в США, сообщила о падении летних бронирований из Европы на 25%. Похожую картину наблюдает и компания Voyageurs du Monde, где бронирования сократились на 20% с момента инаугурации Трампа. Во многих турагентствах, особенно в Испании, фиксируется снижение интереса к поездкам в США — туристы все чаще выбирают Канаду, Египет и страны Латинской Америки.
Основная причина этого снижения интереса — политика президента Трампа, которую многие европейцы считают враждебной. Напряженность в отношениях между Вашингтоном и Брюсселем, обеспокоенность по поводу отношения к иностранцам и общее восприятие США как недружелюбной территории при нынешнем руководстве — все это влияет на решения туристов. Как отметил представитель Accor, причиной такого поведения путешественников является «тревожность перед визитом в непредсказуемую страну».
В связи с этим прогнозы для американской туристической отрасли были пересмотрены в сторону ухудшения. Аналитики из Tourism Economics, ранее ожидавшие снижение на 5% в 2025 году, теперь прогнозируют падение на 9,4%. Такое резкое изменение вызывает вопросы о способности США сохранять международную привлекательность в условиях острого политического раскола. Молчаливый, но действенный бойкот со стороны европейцев, хоть и не столь заметен, как торговое эмбарго, может оказать серьезное давление на одну из ключевых отраслей страны.