Юрмала ищет новых туристов: на смену России придут США, Британия и Япония?
фото: Shutterstock
Улица Йомас в Юрмале.
В Латвии

Юрмала ищет новых туристов: на смену России придут США, Британия и Япония?

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

Юрмальская городская дума приняла решение реализовать туристический проект, целью которого является привлечение новых туристических рынков.

Проект будет осуществляться в рамках программы Interreg Центрального Балтийского морского региона «Развитие инновационного предпринимательства», в партнерстве с ведущим партнером проекта в Финляндии, а также партнерами из Латвии, Эстонии и Финляндии.

Цель проекта — повысить экспортный потенциал малых и средних предприятий, заменив утраченный российский туристический рынок новыми целевыми рынками — такими как Великобритания, США и, возможно, Япония.

В рамках проекта предусмотрено:

  • изучение новых туристических рынков с помощью опросов, интервью, фокус-групп и аналитических инструментов;
  • адаптация туристических услуг под конкретные целевые аудитории;
  • установление стратегических партнерств как в Юрмале, так и на зарубежных рынках;
  • реализация цифровых маркетинговых мероприятий, включая создание контента и проведение рекламных кампаний;
  • организация ознакомительных поездок для туроператоров, агентов и лидеров мнений;
  • обучение местных предпринимателей.

Проект будет реализован с мая 2025 года до 30 апреля 2028 года.
Общая сумма участия Юрмальского самоуправления в проекте составит 225 840 евро, из которых 80% покроет Европейский фонд регионального развития, 10% — город Юрмала, еще 10% — государственное софинансирование.

Темы

ЮрмалаВеликобританияЯпонияСШАНовости регионовВидземе

Другие сейчас читают