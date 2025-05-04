Юрмала ищет новых туристов: на смену России придут США, Британия и Япония?
Юрмальская городская дума приняла решение реализовать туристический проект, целью которого является привлечение новых туристических рынков.
Проект будет осуществляться в рамках программы Interreg Центрального Балтийского морского региона «Развитие инновационного предпринимательства», в партнерстве с ведущим партнером проекта в Финляндии, а также партнерами из Латвии, Эстонии и Финляндии.
Цель проекта — повысить экспортный потенциал малых и средних предприятий, заменив утраченный российский туристический рынок новыми целевыми рынками — такими как Великобритания, США и, возможно, Япония.
В рамках проекта предусмотрено:
- изучение новых туристических рынков с помощью опросов, интервью, фокус-групп и аналитических инструментов;
- адаптация туристических услуг под конкретные целевые аудитории;
- установление стратегических партнерств как в Юрмале, так и на зарубежных рынках;
- реализация цифровых маркетинговых мероприятий, включая создание контента и проведение рекламных кампаний;
- организация ознакомительных поездок для туроператоров, агентов и лидеров мнений;
- обучение местных предпринимателей.
Проект будет реализован с мая 2025 года до 30 апреля 2028 года.
Общая сумма участия Юрмальского самоуправления в проекте составит 225 840 евро, из которых 80% покроет Европейский фонд регионального развития, 10% — город Юрмала, еще 10% — государственное софинансирование.