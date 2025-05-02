Зарубежный турист в Латвии особо не задерживается. В Литве и Эстонии дела с этим обстоят получше
В туристических объектах Латвии в прошлом году был самый короткий средний срок пребывания иностранных гостей среди стран Балтии.
По данным Центрального статистического управления, в 2024 году иностранные гости в латвийских туристических объектах провели в среднем 1,74 ночи, тогда как в Литве — 2,1 ночи, а в Эстонии — 1,84 ночи.
Больше всего ночевок иностранных и местных гостей в целом было зарегистрировано в туристических объектах Литвы — 8,64 миллиона, за ней следует Эстония с 6,646 миллионами ночевок и Латвия с 4,692 миллионами.
При этом иностранные гости больше всего ночей провели в туристических объектах Эстонии — 3,668 миллиона, в Литве — 3,102 миллиона, а в Латвии — 2,841 миллиона.
Сравнивая столицы стран Балтии, в 2024 году больше всего ночей иностранные и местные гости провели в Таллине — 3,312 миллиона, далее следует Рига с 2,537 миллионами и Вильнюс с 2,191 миллионом ночей. В том числе иностранные гости провели больше всего ночей в Таллинне — 2,545 миллиона, за ним следует Рига — 2,025 миллиона и Вильнюс — 1,502 миллиона.
По сравнению с допандемийным 2019 годом количество ночевок в туристических объектах Латвии сократилось на 14,8%, в Эстонии — на 4,6%, а в Литве — на 3,4%.