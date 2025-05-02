Зарубежный турист в Латвии особо не задерживается. В Литве и Эстонии дела с этим обстоят получше

Сравнивая столицы стран Балтии, в 2024 году больше всего ночей иностранные и местные гости провели в Таллине — 3,312 миллиона, далее следует Рига с 2,537 миллионами и Вильнюс с 2,191 миллионом ночей. В том числе иностранные гости провели больше всего ночей в Таллинне — 2,545 миллиона, за ним следует Рига — 2,025 миллиона и Вильнюс — 1,502 миллиона.