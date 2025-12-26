В Maxima объяснили, почему поставщики массово просили поднять цены, и чем сеть отвечала на инфляцию
Инфляция и рост издержек в этом году все чаще толкали поставщиков к запросам на повышение цен, признают в Maxima Latvija. В ответ компания делает ставку на «корзину низких цен» и акции, обещая удерживать наценку в корзине в пределах 5% и заявляя о среднем снижении цен на эти товары на 23%.
В экономике этот год был полон вызовов, и на первый план вышел вопрос инфляции, сообщила агентству LETA руководитель коммуникаций розничной сети SIA Maxima Latvija Лиене Дупате-Угуле.
Она отметила, что на фоне роста цен на сырье по всему миру и увеличения затрат по другим позициям — например, из-за повышения акциза на топливо и налогов на упаковку, роста минимальной зарплаты и других факторов, влияющих на себестоимость продукта, — особенно в начале года от поставщиков в большом количестве поступали запросы на повышение цен.
Соответственно, искались возможности и решения, чтобы, несмотря на объективные глобальные и локальные факторы, Maxima Latvija по возможности снизила влияние на клиентов. Чтобы обеспечить более выгодные предложения, Maxima Latvija продолжила реализовывать несколько ценовых инициатив — например, «Корзина низких цен», акцию «Два выгодных дня» и «Лидеры цен», в том числе инвестируя в сохранение низких цен и работая над эффективностью расходов, сообщила Дупате-Угуле.
Она подчеркнула, что одной из инициатив, внедренных в этом году, стала «Корзина низких цен». С момента ее введения спрос на включенные в нее товары вырос, а доля продукции местных производителей составляет около 45%. За соответствующий период средняя фактическая наценка на товары из этой корзины не превышала 5%. Оценивая влияние инициативы на цены на продукты питания в целом, можно сделать вывод, что среднее снижение цен на эти товары по сравнению с их прежней стандартной ценой достигает 23%.
Дупате-Угуле также сообщила, что потребители все чаще выбирают решения, упрощающие процесс покупок. Об этом свидетельствует выросший интерес к акции «123 цены падают», которая стимулировала использование мобильного приложения и позволила покупателям эффективнее управлять покупками в цифровой среде. Цифровые покупки становятся значимой повседневной практикой, поэтому компания продолжает разрабатывать новые цифровые решения, в том числе внедрение цифровых подарочных карт.
Укрепляя сотрудничество с местными производителями, Maxima в этом году провела три кампании поддержки латвийских производителей. В рамках кампаний покупателей призывали выбирать продукцию местных производителей, совместно с партнерами обеспечивались особенно выгодные предложения на товары местного производства, а также были сделаны существенные вложения в популяризацию продукции, произведенной в Латвии.
Говоря о развитии сети магазинов, Дупате-Угуле сообщила, что основной фокус в последние годы направлен на внедрение новых форматов магазинов по всей Латвии. В целом в этом году компания сосредоточилась на преобразовании магазинов крупного формата. Соответственно, к концу года общее количество магазинов нового формата достигнет 162 из 171 магазина компании по всей Латвии. Также в этом году проведена реконструкция трех магазинов — в Риге, Олайне и Кекаве.
Она добавила, что итоги года можно будет полноценно оценить в начале следующего года, когда будет завершен полный отчетный период. В этом году Maxima Latvija сохраняла фокус на низких ценах, развитии ассортимента и сети магазинов, а также на укреплении сотрудничества с латвийскими производителями, продвигая товары, произведенные в Латвии.
В 2026 году фокус остается неизменным — низкая цена и доступные, удобные покупки по всей Латвии.
В первой половине 2026 года планируется завершить строительство нового магазина Maxima XX в Пурвциемсе по адресу улица Стирну, 25.
В прошлом году оборот Maxima Latvija составил 1,102 млрд евро — на 2,6% больше, чем годом ранее, а прибыль сократилась на 10,2% и составила 50,775 млн евро.