В Maxima объяснили, почему поставщики массово просили поднять цены, и чем сеть отвечала на инфляцию

Она подчеркнула, что одной из инициатив, внедренных в этом году, стала «Корзина низких цен». С момента ее введения спрос на включенные в нее товары вырос, а доля продукции местных производителей составляет около 45%. За соответствующий период средняя фактическая наценка на товары из этой корзины не превышала 5%. Оценивая влияние инициативы на цены на продукты питания в целом, можно сделать вывод, что среднее снижение цен на эти товары по сравнению с их прежней стандартной ценой достигает 23%.