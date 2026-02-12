Жизнь 15-летней Ольги оборвало убийство, совершенное одноклассниками: одно из самых жестоких преступлений в Латвии
На Tet TV+ вышла документальная программа "Реконструкция преступления", в которой создатели подробно разбирают семь резонансных уголовных дел. Первая серия посвящена исчезновению и убийству 15‑летней Ольги — одному из самых жестоких преступлений в Латвии.
В конце января этого года на платформе Tet TV+ состоялась премьера отечественной документальной программы «Реконструкция преступления», которую создает писательница и кинопродюсер Лелде Ковалева совместно с главным журналистом Робертом Штейнбергом и другими экспертами. Программа предлагает детальный взгляд на семь значимых уголовных дел, существенно повлиявших на латвийское общество. В первой серии было раскрыто одно из самых жестоких преступлений в Латвии — исчезновение и убийство 15-летней школьницы Ольги.
Воскресенье 2009 года в Вецмилгрависе началось спокойно и, казалось, обычно. Люди ждали общественный транспорт, улицы были оживленными, и ничто не предвещало, что этот день станет одним из самых трагических в криминальной истории Латвии. Вечером родители 15-летней ученицы 9 класса одной из рижских средних школ Ольги обратились в Государственную полицию — девушка вышла из дома и не вернулась.
Сначала у родителей возникли подозрения, что Ольга могла поехать в Лиепаю к своему молодому человеку, однако позже от брата Ольги стало известно, что девушка, возможно, отправилась на частные занятия к однокласснику Никите, которому она часто помогала с учебой. Попытки родителей связаться с ней оказались безуспешными. Одноклассники рассказывали, что Ольга и Никита поссорились и Ольга ушла, однако эта версия показалась родителям нехарактерной для ее поведения.
Отец пытался выяснить, кто такой Никита, и от сына, учившегося в той же школе, получил неодобрительную характеристику, однако прямых доказательств, связывающих Никиту с исчезновением Ольги, не было.
К поискам подключились семья, друзья, добровольцы, а позже и Александр Фаминский, у которого на тот момент не было опыта в розыске пропавших людей. Леса прочесывали неделями, даже привлекали экстрасенсов, однако безрезультатно. Более чем через месяц поисков в лесу было замечено замаскированное ветками место со свежими следами раскопок животных. Там было обнаружено тело Ольги.
В ходе расследования выяснилось, что убийство совершили четверо молодых людей — одноклассник Ольги Никита и его знакомые Вадим, Филипп и Павел. Преступление было тщательно спланировано. Еще утром в лесу Яунциемса была вырыта яма, подготовлены лопаты и тачка. В полдень Никита встретил Ольгу на остановке общественного транспорта, якобы чтобы пойти заниматься. Позже молодые люди заманили девушку в лес, где она была убита. Экспертиза установила несколько глубоких резаных ран в области шеи и грудной клетки.
Прокуратура считала, что главным организатором преступления был Никита, 1993 года рождения. Он придумал фиктивную организацию ISA и еще более высокую структуру VEROS, убедив остальных, что они действуют в составе организованной преступной группы. На самом деле это была его фантазия. Целью убийства была не личная ненависть, а желание связать всех четверых общим тяжким преступлением.
12 августа 2009 года все четверо молодых людей были задержаны, а год спустя Рижский окружной суд признал их виновными и приговорил каждого к 10 годам лишения свободы, конфискации имущества и выплате 20 000 латов в качестве компенсации морального вреда родителям Ольги. Прокуратура подчеркнула, что это максимальное наказание для несовершеннолетних, однако сочла его несоразмерно мягким.
Публично неизвестно, как сложилась их жизнь после освобождения. Однако исчезновение Ольги стало переломным моментом в жизни Александра Фаминского — именно этот случай вдохновил его основать организацию Bezvests.lv, которая сегодня является самой опытной организацией по поиску без вести пропавших в Латвии. Изначально организацию планировалось назвать именем Ольги, однако, щадя боль близких, было выбрано нейтральное название.