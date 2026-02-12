Жизнь 15-летней Ольги оборвало убийство, совершенное одноклассниками: одно из самых жестоких преступлений в Латвии

Сначала у родителей возникли подозрения, что Ольга могла поехать в Лиепаю к своему молодому человеку, однако позже от брата Ольги стало известно, что девушка, возможно, отправилась на частные занятия к однокласснику Никите, которому она часто помогала с учебой. Попытки родителей связаться с ней оказались безуспешными. Одноклассники рассказывали, что Ольга и Никита поссорились и Ольга ушла, однако эта версия показалась родителям нехарактерной для ее поведения.