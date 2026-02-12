Олимпийские комитеты Латвии и Литвы требуют разъяснить решение по делу украинского спортсмена
Латвийский олимпийский комитет (ЛОК) и Литовский национальный олимпийский комитет (LTOK) обратились к Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) с просьбой дать разъяснения в связи с решением жюри IBSF о запрете украинскому спортсмену Владиславу Гераскевичу участвовать в соревнованиях по скелетону среди мужчин на зимних Олимпийских играх.
Международный олимпийский комитет (МОК) дисквалифицировал Гераскевича на основании решения жюри IBSF на Олимпийских играх по скелетону, которое постановило, что выбор спортсменом шлема с изображениями погибших спортсменов "противоречит олимпийской хартии и руководящим принципам для спортсменов". При этом IBSF подчеркнула, что спортсмены обязаны соблюдать олимпийскую хартию и правила федерации, но конкретные пункты нарушений не указала.
Президент ЛОК Раймонд Лаздиньш подчеркнул, что комитет с уважением относится к полномочиям жюри IBSF и его ответственности за соблюдение олимпийской хартии, однако считает важным оценить обоснованность и соразмерность принятого решения.
По информации олимпийских комитетов Латвии и Литвы, на шлеме украинского спортсмена не было политических лозунгов или призывов к действию - лишь фотографии украинских спортсменов, погибших на войне. По их мнению, целью Гераскевича было выразить уважение и почтить память коллег, а не участвовать в политической агитации. Комитеты подчеркивают важность уважения стремления спортсменов чтить членов спортивного сообщества и укреплять ценности солидарности и человеческого достоинства.
Учитывая серьезность санкции и ее последствия для спортсмена, комитеты считают важным получить более подробное разъяснение обоснованности и соразмерности принятого решения.
В этом контексте комитеты просят IBSF официально разъяснить нормативное основание решения жюри, пояснить, как дизайн шлема оценивался по руководящим принципам МОК для спортсменов, а также предоставить дополнительные рекомендации, которые помогут в будущем отличать выражение почтения памяти от политической агитации.
Письмо подписали руководители обоих комитетов - Лаздиньш и Дайна Гудзиневичюте.