Латвия вступилась за дисквалифицированного украинского спортсмена: "Память - не политическая пропаганда"
Премьер-министр Латвии Эвика Силиня полностью не поддерживает решение Международного олимпийского комитета (МОК) дисквалифицировать украинского скелетониста Владислава Гераскевича за поминание погибших спортсменов, сообщила глава правительства в X.
Она подчеркнула, что такой шаг не соответствует ни олимпийскому духу, ни основным принципам уважения и солидарности. "Почтить память - это не политическая пропаганда, это человечность", - написала Эвика Силиня.
Президент Эдгар Ринкевич также раскритиковал решение МОК в своем твиттере, заявив, что это просто неправильно.
Министр иностранных дел Байба Браже заявила, что Россия каждый день убивает невинных украинцев, и Россия не является нейтральной. Она отмечает, что Гераскевич только почтил память погибших товарищей по команде. "Это человечность, а не политика", - говорит Браже.
Министр образования и науки Латвии Даце Мелбарде направила официальное письмо руководству МОК, выразив недовольство решением МОК дисквалифицировать украинского скелетониста за увековечение памяти павших соотечественников, сообщила политик в социальных сетях.
"Решение о запрете украинским спортсменам использовать шлемы с памятными символами и одновременно попустительский подход к использованию символов советской тоталитарной идеологии на Олимпийских играх неприемлемы", - подчеркивает Мелбарде.
Мелбарде призывает МОК пересмотреть свое решение и отменить его. Политик указывает, что символы, которые чтят память жертв войны и демонстрируют уважение к человеческой жизни, не должны рассматриваться как политическая провокация, а как уважительное напоминание о последствиях войны и усилиях по установлению справедливого мира.
Как напомнила Мелбарде, основные принципы олимпийского движения гласят, что спорт служит гармоничному развитию человечества и реализации международно признанных прав человека и этических принципов. По ее мнению, решение МОК противоречит этим принципам.
Политик также напоминает, что со времени полномасштабного вторжения России в Украину Латвия последовательно выступала против участия России и Беларуси в международных спортивных мероприятиях, подчеркивая, что спорт не должен служить легитимизации войны.
Спикер Сейма Дайга Миериня также заявила, что Латвия не поддерживает решение МОК как несправедливое и подрывающее доверие к МОК.
МОК дисквалифицировал украинского скелетониста Гераскевича в четверг незадолго до начала соревнований за отказ сменить шлем, на котором изображены более 20 украинских спортсменов и тренеров, погибших в развязанной Россией войне