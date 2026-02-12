Латвия вступилась за дисквалифицированного украинского спортсмена: "Память - не политическая пропаганда"

Мелбарде призывает МОК пересмотреть свое решение и отменить его. Политик указывает, что символы, которые чтят память жертв войны и демонстрируют уважение к человеческой жизни, не должны рассматриваться как политическая провокация, а как уважительное напоминание о последствиях войны и усилиях по установлению справедливого мира.