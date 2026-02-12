"Слава Украине!" Сейм Латвии выразил поддержку украинским спортсменам и осудил действия МОК
фото: AFP/ Scanpix
Владислав Гераскевич.
"Слава Украине!" Сейм Латвии выразил поддержку украинским спортсменам и осудил действия МОК

В четверг, 12 февраля, Сейм Латвийской Республики принял решение о поддержке украинских спортсменов, почтив память товарищей, погибших в освободительной войне Украины, на Олимпийских играх 2026 года в Милане — Кортине.

Депутаты выразили солидарность с украинским народом и его спортсменами, а также высказали недоумение по поводу дисквалификации украинского скелетониста Владислава Гераскевича на Олимпийских играх 2026 года и запрета украинским атлетам использовать на соревнованиях шлемы с символикой в поддержку украинского народа.

Основные пункты решения Сейма:

  • Осуждение руководства МОК: Сейм осудил действия Международного олимпийского комитета и его главы Кирсти Ковентри за приравнивание памяти погибших и жертв войны к «военной пропаганде».
  • Призыв к нейтралитету: парламент призвал МОК обеспечить подлинный политический нейтралитет во время зимних Олимпийских игр 2026 года, запретив участие представителям стран-агрессоров — России и Беларуси.
  • Исторический контекст: почитая героическое сопротивление украинского народа, Сейм подчеркнул, что неспровоцированная полномасштабная агрессия России в Украине является самой кровопролитной войной на европейском континенте со времен окончания Второй мировой войны.

«Слава Украине! Героям слава!» — гласит текст принятого решения Сейма.

