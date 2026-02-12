"Слава Украине!" Сейм Латвии выразил поддержку украинским спортсменам и осудил действия МОК

Депутаты выразили солидарность с украинским народом и его спортсменами, а также высказали недоумение по поводу дисквалификации украинского скелетониста Владислава Гераскевича на Олимпийских играх 2026 года и запрета украинским атлетам использовать на соревнованиях шлемы с символикой в поддержку украинского народа.