Украинский скелетонист дисквалифицирован с зимних Олимпийских игр

«Однако вечером 10 февраля на пресс-конференции он заявил, что все же будет использовать этот шлем на соревнованиях, тем самым публично подтвердив намерение не соблюдать руководство МОК. 11 февраля во втором письме МОК вновь сообщил, что ему не будет разрешено стартовать 12 февраля в соревнованиях с этим шлемом. 12 февраля во время технической проверки IBSF господин Гераскевич письменно подтвердил, что планирует его носить. После этого в Олимпийской деревне в Кортине состоялась еще одна очная встреча со спортсменом и руководителем миссии НОК Украины, на которой МОК повторно изложил свою позицию и предложил альтернативы, однако спортсмен остался при своем решении».