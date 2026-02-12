Украинский скелетонист дисквалифицирован с зимних Олимпийских игр
Украинский скелетонист Владислав Гераскевич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) дисквалифицировал его с зимних Олимпийских игр в Милане-Кортине из-за шлема, посвященного памяти погибших украинских спортсменов.
Президент Международного олимпийского комитета Керсти Ковентри в четверг, 12 февраля, около 8.15 встретила спортсмена на верхней точке скелетонной трассы примерно за полтора часа до его запланированного участия в соревнованиях. Они прошли в частную зону и кратко побеседовали, после чего спортсмен сообщил, что ему запрещено участвовать в Олимпиаде.
Немного позже МОК выступил с официальным заявлением в своих социальных сетях. «Скелетонист Владислав Гераскевич не допущен к участию в Играх Милано–Кортина после отказа соблюдать требования МОК по самовыражению спортсменов. Несмотря на то, что ему была предоставлена еще одна последняя возможность [изменить свою позицию], украинский скелетонист Владислав Гераскевич не сможет принять участие в соревнованиях», — говорится в заявлении МОК. «Господину Гераскевичу было разрешено демонстрировать свой шлем во всех тренировочных заездах. МОК также предложил ему возможность продемонстрировать его сразу после соревнований, проходя через смешанную зону».
«9 февраля 2026 года во время официальных тренировочных заездов мужского скелетона IBSF уведомила МОК о том, что господин Гераскевич носит шлем с изображениями украинских спортсменов, погибших во время вторжения России в Украину. В тот же день МОК встретился с его тренером и заместителем руководителя миссии Национального олимпийского комитета Украины, чтобы разъяснить, что шлем не соответствует правилам, и изложил доступные спортсмену варианты самовыражения. 10 февраля в официальном письме МОК уведомил господина Гераскевича, что шлем не соответствует Олимпийской хартии и другим нормам, особенно руководству по самовыражению спортсменов, и в качестве альтернативы предложил черную повязку на руке и/или черную ленту».
«Однако вечером 10 февраля на пресс-конференции он заявил, что все же будет использовать этот шлем на соревнованиях, тем самым публично подтвердив намерение не соблюдать руководство МОК. 11 февраля во втором письме МОК вновь сообщил, что ему не будет разрешено стартовать 12 февраля в соревнованиях с этим шлемом. 12 февраля во время технической проверки IBSF господин Гераскевич письменно подтвердил, что планирует его носить. После этого в Олимпийской деревне в Кортине состоялась еще одна очная встреча со спортсменом и руководителем миссии НОК Украины, на которой МОК повторно изложил свою позицию и предложил альтернативы, однако спортсмен остался при своем решении».
«Также в утро соревнований, встречаясь с президентом МОК Керсти Ковентри, господин Гераскевич отказался изменить свою позицию», — заявил МОК.
Контекст
Украинский скелетонист Владислав Гераскевич оказался в центре внимания СМИ, когда пообещал на Олимпийских играх привлечь внимание общественности к развязанным Россией военным действиям в Украине. Спортсмен также планировал выступать на соревнованиях в шлеме с изображениями украинских спортсменов, убитых российской армией.
Тем временем МОК призвал спортсмена выступать в соревнованиях с другим шлемом, поскольку, как записано в Олимпийской хартии, на местах проведения Олимпийских игр, базах или в других зонах не допускаются какие-либо демонстрации или политическая, религиозная либо расовая пропаганда. «Несмотря на аналогичные случаи в наше время и ранее, когда МОК разрешал такое чествование, в этот раз они решили применить специальные правила к Украине», — сообщил спортсмен газете Tribuna.
На Олимпийских играх выступают 13 спортсменов из России и Беларуси, которым МОК присвоил так называемый «нейтральный статус».