Латвийцам обещают солнечный четверг почти без осадков

В четверг в Латвии сохранится преимущественно сухая и солнечная погода, прогнозируют синоптики.

Ночью в восточной части страны увеличится облачность, местами ожидаются кратковременные осадки. В Видземе и Латгале северо-западный ветер будет порывистым, до 9-14 метров в секунду. Минимальная температура воздуха составит -2...+2 градуса.

Днем в стране ожидается небольшая облачность и без осадков. Температура воздуха достигнет +3...+9 градусов при умеренном северо-западном ветре.

В Риге ожидается солнечный четверг без осадков. Будет дуть умеренный северо-западный ветер, ночью порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха составит +1 градус ночью и +5 градусов днем.

