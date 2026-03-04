Нефть подорожала на 10% за день: военный конфликт уже начал сказываться на топливных баках латвийцев
Рост напряженности на мировой арене уже отражается на латвийских АЗС: скачок цен на нефть и газ усиливает давление на рынок, а эксперты предупреждают, что топливо может подорожать надолго.
Следствием новых потрясений на мировой политической арене стала неопределенность на рынках энергоресурсов, и она уже непосредственно начинает отражаться на ценах на автозаправочных станциях в Латвии. Цены на топливо напрямую зависят от международных событий, однако на динамику местного рынка влияет и внутренняя конкуренция между торговцами, сообщает Latvijas Avīze.
"Текущие прогнозы банковских аналитиков свидетельствуют о том, что цена на нефть может вырасти до 80-100 долларов за баррель. Если ситуация улучшится и Ормузский пролив вновь будет полностью доступен для транспортировки нефти, цены могут вернуться на прежний уровень", - отмечает председатель правления Латвийской ассоциации торговцев топливом Иева Лигере.
В понедельник цена нефти марки Brent выросла почти на 10% - до 79,97 доллара США за баррель, а нефти WTI - на 9% до 73 долларов за баррель. На нидерландской бирже Title Transfer Facility цена природного газа в понедельник повысилась примерно на 20% - до 38,3 евро за мегаватт-час, но не достигла уровня января, когда рост цен был вызван холодной зимой.
Рынок уже отреагировал на происходящее, и это свидетельствует о том, что скоро влияние будет ощущаться и в сфере розничной торговли топливом, говорит главный экономист банка SEB Дайнис Гашпуйтис. Он подчеркивает, что многое будет зависеть от продолжительности конфликта. "Чем дольше будет продолжаться конфликт, тем выше могут взлететь цены. Думаю, что горячая фаза конфликта не продлится более четырех-пяти недель, однако все разногласия так быстро, вероятнее всего, урегулировать не удастся. Это означает, что риски велики и цены на топливо могут оставаться высокими достаточно долго", - отмечает экономист.
В то же время, как указал Гашпуйтис, на мировом рынке действуют механизмы, направленные на предотвращение драматического скачка цен. "Во-первых, страны OPEC+ заявили, что сделают все возможное для смягчения влияния, и пытаются увеличить добычу нефти. Мы также видим, что поставщики ищут альтернативы. Таким образом, наблюдается противодействие тому, чтобы цены на топливо взлетели до космических величин, как это было в 2022 году. Однако в среднесрочной перспективе цена конфликта, вероятно, отразится на цене топлива", - говорит экономист.