Нефть подорожала на 10% за день: военный конфликт уже начал сказываться на топливных баках латвийцев

Рынок уже отреагировал на происходящее, и это свидетельствует о том, что скоро влияние будет ощущаться и в сфере розничной торговли топливом, говорит главный экономист банка SEB Дайнис Гашпуйтис. Он подчеркивает, что многое будет зависеть от продолжительности конфликта. "Чем дольше будет продолжаться конфликт, тем выше могут взлететь цены. Думаю, что горячая фаза конфликта не продлится более четырех-пяти недель, однако все разногласия так быстро, вероятнее всего, урегулировать не удастся. Это означает, что риски велики и цены на топливо могут оставаться высокими достаточно долго", - отмечает экономист.