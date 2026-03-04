В Литве тоже проблема с иммигрантами - какое решение предлагает президент Науседа
Президент Литвы Гитанас Науседа предлагает создать новый механизм, согласно которому временные разрешения на работу для иммигрантов будут выдаваться быстрее и в приоритетном порядке, на срок до двух лет.
Как сообщил офис президента, с точки зрения национальной безопасности это будут разрешения, более ориентированные на безопасность, не создающие оснований для долгосрочных государственных отношений с работником. Кроме того, иностранцы не будут претендовать и не получат ни права на воссоединение семьи, ни возможности стать постоянными жителями Литвы.
По словам Науседы, при управлении иммиграционными потоками важно не навредить бизнесу, и инициатива временных разрешений на работу является подходящим компромиссом.
«Суть этой системы будет заключаться в том, что иностранцы в пределах установленной квоты смогут приезжать только к конкретному работодателю, не смогут менять работодателя в Литве и не позднее чем через два года должны будут покинуть Литву как минимум на шесть месяцев», – заявил на пресс-конференции главный советник президента по вопросам национальной безопасности Дейвидас Матулёнис.
Президент подчеркнул, что демографическая ситуация в Литве плохая, но ее необходимо решать путем стимулирования рождаемости, а не увеличения числа иммигрантов.