В Литве тоже проблема с иммигрантами - какое решение предлагает президент Науседа

«Суть этой системы будет заключаться в том, что иностранцы в пределах установленной квоты смогут приезжать только к конкретному работодателю, не смогут менять работодателя в Литве и не позднее чем через два года должны будут покинуть Литву как минимум на шесть месяцев», – заявил на пресс-конференции главный советник президента по вопросам национальной безопасности Дейвидас Матулёнис.