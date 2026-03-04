Эстере Волфа завоевала свою вторую золотую медаль на чемпионате мира среди юниоров.
В Латвии
Сегодня 17:46
Латвийская "принцесса биатлона" завоевала очередную золотую медаль на юниорском чемпионате мира
Латвийская биатлонистка Эстере Волфа завоевала золотую медаль в спринте на 7,5 км на чемпионате мира среди юниоров в Германии в среду.
Волфа допустила один промах в стрельбе лежа, а в стрельбе стоя закрыла все мишени и пришла к финишу через 21 минуту и 39,8 секунды.
Латвийская биатлонистка на 53,9 секунды опередила занявшую второе место Инку Хямяляйнен из Финляндии.
Элза Блейделе заняла 15-е место, а Елизавета Бороненко финишировала 82-й среди 88 спортсменок.